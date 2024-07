× Neumond im Juli: Für diese Sternzeichen ändert sich das Schicksal

Am 6. Juli 2024 steht ein Neumond im Zeichen Krebs am Himmel. Das Himmelsphänomen bringt Energien, die Veränderungen mit sich bringen. Wir verraten, welchen Sternzeichen eine schicksalshafte Wendung bevorsteht.

Einmal im Monat verschwindet der Mond aus unserem Blickfeld, da er nicht von der Sonne angestrahlt wird. Dieses Himmelsphänomen nennt sich Neumond und stellt das Gegenteil des Vollmonds dar. Sobald der Mond in vollständige Dunkelheit getaucht ist, dauert es etwa 35 Stunden, bis er als schmale Sichel wieder am Himmel erscheint und die Phase des zunehmenden Mondes beginnt. Am 6. Juli 2024 wird um 00:57 Uhr Neumond sein. Laut Astrologie ist diese Zeit stets mit Neuerungen und Umbrüchen verbunden.

Krebs-Neumond am 6. Juli

Der Juli-Neumond im Sternzeichen Krebs bringt vor allem eines mit sich: Emotionen. Der Krebs gilt als eines der sensibelsten Tierkreiszeichen, das sehr intensiv fühlt und sich viele Gedanken macht – und zwar über alles. Rund um den Neumond können daher tief sitzende Gefühle, die zuvor verdrängt wurden, an die Oberfläche kommen und erfordern, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen.

Der Einfluss des Neumonds

Neumonde symbolisieren Neuanfänge. Dieses astrologische Ereignis bietet hervorragende Voraussetzungen, um sich neue Ziele zu setzen. Egal, ob Sie ein einfühlsamer Krebs, ein pragmatischer Steinbock oder eine harmoniesuchende Waage sind, nutzen Sie diese energetische Zeit, um Neues zu beginnen und sich von alten Mustern zu lösen. Es lohnt sich für alle Sternzeichen, die kosmische Energie des Neumonds zu nutzen. Für einige Sternzeichen ist dieser Neumond allerdings besonders schicksalsträchtig, und wenn Sie zu diesen vier Sternzeichen gehören, können Sie sich auf tiefgreifende Veränderungen und bedeutende Chancen freuen.

Krebs (21. Juni bis 22. Juli)

Als Krebs sind Sie der zentrale Protagonist dieses Neumonds. Ihre Emotionen und Ihr inneres Wesen rücken stark in den Vordergrund, wodurch Sie eine intensivere Verbindung zu Ihren Gefühlen und Bedürfnissen spüren werden. Dies ist die ideale Zeit, um persönliche Grenzen zu setzen und sich selbst an erste Stelle zu stellen. Der Neumond eröffnet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Kapitel in Ihrem Leben zu beginnen. Vertrauen Sie auf Ihr Herz!

Waage (23. September bis 22. Oktober)

Für Waagen rückt dieser Krebs-Neumond Ihre Karriere und Ihr öffentliches Auftreten in den Fokus. Ihre beruflichen Ziele und Ambitionen werden besonders hervorgehoben. Jetzt ist der Moment, Ihren wahren beruflichen Weg zu erkennen und mutige Schritte in eine neue Richtung zu wagen. Vielleicht empfinden Sie in Ihrem aktuellen Job keine Erfüllung mehr oder suchen nach neuen Herausforderungen. Nutzen Sie die Energie des Neumonds, um jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen.

Steinbock (22. Dezember bis 19, Januar)

Der Krebs-Neumond beleuchtet Ihre Beziehungsachse. Partnerschaften, sowohl privat als auch beruflich, stehen nun im Vordergrund. Möglicherweise verspüren Sie den Wunsch, bestehende Beziehungen zu überdenken oder neue Verbindungen zu knüpfen. Ehrlichkeit und Authentizität sind entscheidend im Umgang mit anderen. Es könnte auch an der Zeit sein, sich von toxischen oder nicht unterstützenden Beziehungen zu trennen.

Widder (21. März bis 20. April)

Der Krebs-Neumond läutet für Widder eine Phase intensiver Transformation ein. Besonders Ihre familiären Beziehungen und Ihr Zuhause stehen jetzt im Mittelpunkt. Vielleicht verspüren Sie das Bedürfnis, alte Konflikte zu klären oder Ihr Heim neu zu gestalten, um es zu einem sicheren Rückzugsort zu machen. Ihre gewohnte Dynamik könnte einem Verlangen nach Ruhe und Reflexion weichen. Nutzen Sie diese Zeit für Selbstpflege und emotionale Heilung. Ein frischer Wind wird durch Ihre Seele wehen.