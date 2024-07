× Sex im Urlaub: Mit diesen Tipps gelingt's stressfrei

Dieser Sommer wird richtig heiß! Und das nicht nur wegen dem Wetter. Ob man nun als Single verreist oder als Paar: Ein Urlaub bietet viele aufregende Möglichkeiten, sich sexuell auszuprobieren. EIS.de verratet, worauf man beim Sex im Urlaub achten sollte.

Im Urlaub herrscht nicht selten Flirtstimmung - Sonne auf der Haut und ein Cocktail in der Hand bieten dafür die perfekten Voraussetzungen. Im Urlaub fällt der Stress des Alltags von uns ab. Das kann ein echter Booster für die Libido sein und die sexuelle Lust ankurbeln. Ein weiterer Punkt, der für Erotik im Urlaub spricht: Die viele Freizeit.

Sex im Urlaub als Paar

Vor allem Paare erhoffen sich von einem Urlaub oft viel Zweisamkeit. Zuhause bleibt zwischen Arbeit, Hobbys oder Kindern meist kaum Zeit für Erotik in der Partnerschaft. Der Urlaub soll Abhilfe schaffen und neuen Wind in die Beziehung bringen.

Damit das gelingen kann, hilft es, über Erwartungen und Wünsche zu sprechen, was Sex im Urlaub angeht. Am besten schon, bevor der Urlaub überhaupt los geht. So stellen Sie sicher, dass Sie nicht direkt mit einen Streit in die Ferien startet, weil Sie unterschiedliche Erwartungen an Ihr Sexleben im Urlaub stellen.

Zusatztipp: Für noch mehr Spaß zu zweit, können Sie sich auch Lustanreger von zuhause in den Koffer packen. Egal ob Sextoys, sexy Dessous, erotische Spiele oder Bondage-Ausstattung: Packen Sie alles ein, worauf Sie Lust haben und was im Sexalltag oft zu kurz kommt. Der Urlaub bringt Zeit für Leidenschaft und Experimente!

© Getty Images ×

Sex im Urlaub trotz Kind: So gelingt's

Gerade Eltern fehlt im Alltag oft die Zeit für Zweisamkeit. Im Familienurlaub ist das vermutlich auch der Fall, dennoch muss man trotz Kindern nicht auf Sex im Urlaub verzichten.

Informieren Sie sich, ob Ihr Hotel eine Kinderbetreuung oder ein Kinderprogramm anbietet. Das ist der Fall? Dann schnell die Kinder zur Animation bringen, zurück ins Hotelzimmer und schon kanns losgehen! Natürlich braucht es hier oft ein ausführliches Vorspiel, um die Gedanken auf den Sex zu lenken und die anderen Verantwortungen zu vergessen. Die Kinder sollten dafür mindestens eine Stunde lang fremdbetreut sein – besser noch zwei!

Aber auch am Abend, wenn die Kinder von den Urlaubsabenteuern müde sind und tief und fest schlafen ist Zeit für Sex im Urlaub trotz Kindern. Im Idealfall haben Sie eine Ferienwohnung mit eigenem absperrbaren Elternschlafzimmer.

Sie sind auch erschöpft vom langen Urlaubstag? Dann verwöhnen Sie sich gegenseitig mit einer erotischen Massage mit duftenden Massagezubehör. Vielleicht kommt die Energie dabei zurück und falls nicht, hatten Sie dennoch einen sinnlichen gemeinsamen Abend.

Kein Sex im Urlaub: Was tun?

Die Erwartungen waren da, die sexy Outfits eingepackt und dennoch ist sie da – die Sexflaute im Urlaub. Auch wenn Sie keinen Sex im Urlaub haben, ist das kein Grund zur Sorge. So haben Sie wenigstens mehr Zeit für Ausflüge.

Falls es einfach nicht dazu kommt, können Sie erstmal ein Gespräch mit Ihrem Gegenüber suchen. Was beschäftigt Sie gerade? Gibt es Stress aus der Heimat, der Sie mental noch auf trapp hält? Oder fühlen Sie sich im hellhörigen Hotelzimmer nicht wohl?

Als mögliche Lösung, können Sie ganz gezielt eine Datenight im Urlaub einplanen. Sagen Sie alle Events und Ausflüge ab und gehen entspannt essen oder machen ein Picknick am Strand. Das Wichtigste dabei: Setzen Sie sich bitte nicht unter Druck, dass ein Abend auch zu Sex führen muss. Alleine diese Erwartungshaltung kann die Stimmung vermiesen.

Sex im Urlaub als Single

Auch als Single lässt sich der Urlaub hervorragend für erotische Abenteuer nutzen. Eine Urlaubsromanze oder ein Urlaubsflirt versüßen jede Reise. Ob Sie sich dabei auf Ihr Flirttalent am Strand oder in der Bar verlassen, oder auf Dating-Apps zurückgreifen, ist Ihnen natürlich selbst überlassen.

Besonders leicht ist es oft, andere Touristen kennenzulernen. Einheimische sind den casual Sex und One-Night-Stands mit Touris oft leid. Das heißt allerdings nicht, dass Sie keine Chance haben, auch mit Locals eine heiße Verbindung aufzubauen. Es könnte nur etwas schwieriger werden.

© Getty Images ×

Sex im Urlaub als erfrischende Abwechslung

Sex im Urlaub kann atemberaubend toll sein. Neue Orte, unbekannte Menschen und die Flucht aus dem Alltag laden zum sexuellen Fallenlassen ein. Gerade Paare in Langzeitbeziehungen erhoffen sich vom Urlaub frischen Wind in ihrem Sexleben. Doch zu hohe Erwartungen sind oft echte Lustkiller! Bleiben Sie mit Ihren Ansprüchen realistisch und genießen Sie die gemeinsame Zeit, egal ob beim Sex oder anderen gemeinsamen Abenteuern.

Doch auch Singles können im Urlaub auf ihre Kosten kommen. Egal ob bei einem Partyabend oder über Dating-Apps: An vielen Reisezielen fällt es leicht, andere Menschen kennenzulernen. Und der Reiz des Unverbindlichen ermöglicht viele sexuelle Abenteuer.