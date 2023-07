× Frauenpornos: Darauf stehen Frauen wirklich

Wie unterscheidet sich ein Frauenporno eigentlich von einem herkömmlichen Mainstream-Porno? Nein, sie sind nicht langweiliger, und es geht auch nicht zwangsläufig kuscheliger zu - ganz im Gegenteil...

Bei einem Porno geht es eigentlich immer nur um das Eine - das kann man einem Sexfilm kaum vorwerfen. Doch der Hauptunterschied zwischen einem guten Sexfilm für Frauen und den meisten Mainstream-Pornos, die im Überfluss im Internet zu finden sind, liegt in der Perspektive.

Denn die Perspektive der meisten Pornos ist immer noch hauptsächlich männlich geprägt - auch als "Male Gaze" bekannt. Im Gegensatz dazu unterscheidet sich der "weibliche Blick" oder "Female Gaze" nicht darin, dass Frauen, wenn es um Pornografie geht, lieber romantische Videos sehen möchten, in denen lange Gespräche geführt werden und die Protagonisten sich zärtlich zum Höhepunkt streicheln. Sondern es geht vielmehr darum, Sex aus der Perspektive von Frauen für Frauen - und natürlich auch für alle Männer, die wollen - zu zeigen.

Diese Pornos sind bei Frauen angesagt

Forschende haben vor einigen Jahren herausgefunden, dass Frauen viel schneller erregbar sind als Männer. Das zeigt sich auch in ihrem Konsum von Pornografie. Von durchschnittlichen Hetero-Konstellationen über Fetische wie Urinieren, Gangbangs und Rough Sex bis hin zu lesbischen und schwulen Pornos kennt die weibliche Fantasie keine Grenzen. Das Klischee vom mannorientierten Masturbieren, bei dem Männer heimlich Pornos schauen, während Frauen gerne erotische Filme mit Kerzenlicht und vielen "Ich liebe dich"-Szenen sehen, gehört der Vergangenheit an.

In Frauenpornos kann es durchaus hart zugehen, aber dabei werden die Bedürfnisse der Frau nicht missachtet. Anstelle von immer wiederkehrendem Analverkehr und Cumshots - also dem Abspritzen eines oder mehrerer Männer ins Gesicht der Frau - werden in Sexfilmen für Frauen verschiedene Sexualpraktiken einbezogen, wie beispielsweise Cunnilingus (anstelle des obligatorischen, unangenehm aussehenden Blowjobs) oder auch Handjobs, aber zur Abwechslung auch bei der Frau.

Eine langsame Steigerung führt in Frauenpornos oft zu ekstatischen Höhepunkten - ganz ohne grobes Gehämmere und Fake-Orgasmen. Viele Produzent:innen von Frauenpornos setzen darauf, dass sowohl die Darsteller:innen als auch die Zuschauer:innen tatsächlich zum Höhepunkt kommen und sich dabei wohl fühlen.

Diese Porno-Kategorien sind bei Frauen besonders beliebt

Um herauszufinden, was Frauen in Sexfilmen besonders erregt, wertet die Erotik-Plattform Pornhub alljährlich die eingegebenen Suchbegriffe auf ihren Pornoseiten aus. Jedes Jahr veröffentlicht Pornhub einen Bericht, der das Suchverhalten der Benutzer:innen analysiert und somit die beliebtesten Kategorien bei pornografischen Videos für Frauen verrät:

Lesbisch - reiner Frauensex ist der Renner

Laut dem Ranking von Pornhub gibt es für Frauen nichts Erregenderes, als anderen Frauen beim Vergnügen zuzusehen. Ob zu zweit oder in einer Gruppe, hart oder sanft - der Suchbegriff "lesbisch" liegt im Trend. Die Fantasie, Sex mit einer Frau zu haben, scheint einen großen Teil der weiblichen Zuschauerinnen anzuturnen. Lesbischer Sex dreht sich nämlich nicht um Penetration durch Penisse, sondern um die Erfüllung weiblicher Lustbedürfnisse.

Dreier - zwei Männer, eine Frau

Für viele Frauen ist es eine schöne Vorstellung, von zwei Männern begehrt zu werden. Diese Konstellation ist in Frauenpornos wesentlich häufiger anzutreffen als im Mainstream-Porno, in dem in der Regel zwei Frauen zur doppelten Befriedigung des Mannes dienen. Im Frauenporno nehmen sich bei einem Dreier beide Männer Zeit, um den Körper der Frau zu verwöhnen, während sich der andere männliche Part auf die Penetration konzentrieren kann. Es kann auch zu Interaktionen zwischen den Männern kommen, da Männer, die miteinander Sex haben, viele Frauen anmachen. Mit einem solchen Video kann eine Frau also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Squirting - wenn Frauen ejakulieren

Die Lust steigt bei der Stimulation des G-Punkts ins Unermessliche, und plötzlich ejakuliert die weibliche Protagonistin. Das kann entweder als Strahl oder als besonders große Menge an Feuchtigkeit geschehen. Dies weckt die Neugierde, Faszination und Lust der Frauen beim Pornoschauen. Vielleicht auch deshalb, weil nur eine kleine Gruppe von Frauen regelmäßig beim Sex ejakuliert.

Gruppensex - macht mehr Frauen als Männer an

Der Begriff Gangbang mag hart klingen und kann auch sehr intensiv sein, muss es aber nicht. Gangbang ist laut Pornhub einer der am häufigsten von Frauen gesuchten Begriffe auf der Seite - sogar 85 Prozent häufiger als bei Männern. Doch Gruppensex an sich kann auch in Frauenpornos liebevollere Aspekte annehmen. Zum Beispiel, wenn mehrere Personen sich gemeinsam um eine Person kümmern und ihr eine gute Zeit bereiten. Ganz gleich, wie es gestaltet wird, Gruppensex erfreut sich bei Frauen in der Pornowelt großer Beliebtheit.

Klarer Trend: Ein Sexfilm für Frauen soll authentisch sein

Das Ranking gibt uns einen klaren Einblick in das, was Frauen anspricht. Ein Trend, der jedoch nur am Rande erfasst wurde, ist der Wunsch vieler Frauen nach authentischen Sexfilmen. Frauenpornos sollten daher Menschen und Körper zeigen, mit denen sich die Zuschauer:innen identifizieren können und in denen die weibliche Lust im Mittelpunkt steht. In den letzten Jahren ist der Begriff "feministische Pornografie" in der Branche somit immer präsenter geworden.