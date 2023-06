× Dieser neue Duschkopf wurde speziell zum Masturbieren entwickelt

Gemeinsam mit hansgrohe entwickelt Womanizer den „Womanizer Wave“: Der erste Duschkopf, speziell für die Masturbation.

Masturbieren mithilfe des Duschkopfes kommt nicht nur immer wieder in den unterschiedlichsten Filmszenen vor. Denn, der Wasserstrahl, der im Idealfall sogar unterschiedlich verstellt werden kann, bietet sich einfach perfekt an, wenn man entspannt in der Badewanne liegt oder unter der Dusche steht. Tatsächlich geht aus mehreren Studien hervor, dass weltweit 60 Prozent aller Frauen schon mal in der Dusche oder in der Badewanne masturbiert haben und knapp 30 Prozent es mindestens alle zwei Wochen tun. Warum die kleine Auszeit also nicht gleich etwas professioneller genießen?

Womanizer trifft auf Duschkopf

Seit einigen Jahren gibt es nun den Womanizer, einen Auflegevibrator der den Sextoy-Markt revolutionierte. Das Toy ist eine wahre Orgasmus-Garantie. Ganz ohne Berührung oder Reibung stimuliert das Spielzeug mithilfe von Luftschwingungen die Klitoris. Mittlerweile gibt es den Womanizer in verschiedensten Größen, Variationen und Farben, aber das neueste Sexual Wellness Toy der Marke ist etwas, das es nie zuvor gab.

© Womanizer ×

Aufgepasst, denn jetzt wird es feucht! Die innovative Technologie setzte Womanizer jetzt nämlich von der Luft auf das Wasser um. Daraus entstand der „Womanizer Wave“: das neueste, perfekte Produkt für alle, die sich unter der Dusche oder in der Badewanne etwas Verwöhnung gönnen wollen. Die drei unterschiedliche Einstellungen PleasureJet, PleasureWhirl und PowderRain garantieren mit unterschiedlichen Wasserstrahl-Stärken ein besonders aufregendes Erlebnis.

© Womanizer ×

Und das beste daran? Das Toy sieht eben aus wie ein ganz normaler Duschkopf. Was wer nicht weiß, macht ihn/sie auch nicht heiß…