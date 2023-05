Sex-Trend ''Celibacy'': Deshalb verzichten immer mehr Menschen auf Sex

Vor allem junge Menschen verzichten immer häufiger freiwillig auf Sex. Auf der Social Media Plattform TikToK kursiert der Trend unter dem Begriff "Celibacy". Wir verraten, was dahinter steckt!

Sex ist für viele so wie Fast Food: theoretisch immer und einfach zu haben. Durch die vielen Dating-Apps ist Sex oft nur einen Swipe entfernt. Sexuelle Stimulation können wir uns wie bei einem “All you can eat”-Buffet jederzeit von diversen Porno-Plattformen holen. Doch nicht alle empfinden diese Entwicklung als besonders positiv oder befreiend. Insbesondere jüngere Menschen erachten die Unverbindlichkeit, die der “Hook-up Culture” einhergeht als oberflächlich und die Verbindungen, die daraus entstehen, als belastend. In den sozialen Medien berichten daher immer mehr Menschen davon, dass sie absichtlich über Wochen, Monate und teilweise sogar Jahre enthaltsam leben. Eine Gegenbewegung, welche unter dem Hashtag “Celibacy” für Aufregung sorgt.

Sex-Trend Celibacy: Das steckt dahinter

Das “Celibacy”, zu Deutsch “Zölibat”, ist keine neue Erfindung. Sexuelle Enthaltsamkeit findet ihren Ausdruck seit Jahrtausenden in vielen Religionen. So hat beispielsweise religiös motivierte Keuschheit in den vergangenen Jahren u.a. den aus den USA stammenden “Purity”-Trend inspiriert, bei dem sich junge Menschen den Geschlechtsverkehr vor der Ehe versagen. Der Celibacy-Trend hat damit allerdings wenig zu tun. Der Trend findet seine Motivation nicht im Glauben an eine höhere Macht, sondern eher an einen selbst: Aktiv auf Sex zu verzichten, ist den Praktizierenden nach ein Ausdruck der Selbstliebe. Anstatt von Date zu Date zu laufen, wollen sich Celibacy-Anhänger:innen auf sich konzentrieren, mehr Zeit mit Freund:innen und Familie verbringen, herausfinden, was sie von Partnerschaften jeglicher Art erwarten, sowie Verletzungen aus vorangegangenen Beziehungen Raum geben, um heilen zu können.

Vorteile von Celibacy

Für diejenigen, die phasenweise auf Sex verzichten, liegt der größte Vorteil der Enthaltsamkeit darin, dass sie mehr Zeit haben, sich selbst kennenzulernen und sich nur auf sich zu fokussieren. Statt Dates zu planen, Flirts falsch zu interpretieren oder sich mit Liebeskummer herumzuschlagen, setzen Celibacy-Anhänger:innen Freund:innen, Familie, Hobbys und Karriere an erste Stelle. Sie suchen Erfüllung nicht in einer anderen Person, sondern in sich. Andere wiederum nutzen den Trend um bewusster zu daten, und tiefere romantische Verbindungen zu finden, da es ihnen den Performance- und Erwartungsdruck beim Kennenlernen nimmt, wenn sie Sex zunächst außen vor lassen.

Nachteile von Celibacy

Prinzipiell hat der Trend viele nachvollziehbare Vorteile, die Menschen phasenweise dabei unterstützen, was sie von Beziehungen erwarten. Kritiker:innen des Trends geben jedoch zu bedenken, dass auf Sex und Dating zu verzichten ein Schutz- oder Verdrängungsmechanismus sein kann, der nach einer schmerzhaften Erfahrung wie eine Art Mauer fungiert. Welche Vor- und Nachteile das Celibacy bringt, liegt am Ende jedoch bei jeder:jedem selbst. Denn wie viel Sex “normal” ist, muss jede:r für sich entscheiden.