Warum wir im Sommer mehr Lust auf Sex haben

Bei heißen Temperaturen steigt auch die Lust auf heiße Spielchen. Wir verraten Ihnen, warum das so ist.

Obwohl es an manchen Sommertagen so heiß ist, dass man sich am liebsten gar nicht bewegen möchte, ist in Sachen Liebe genau das Gegenteil der Fall. Denn mit den Temperaturen steigt auch die Lust auf Sex - dies ist sogar wissenschaftlich in mehreren Studien belegt!

Sonne wirkt wie ein Aphrodisiakum

Klar, bei Hitze sind alle leicht bekleidet und es gibt für beide Geschlechter mehr nackte Haut zu sehen. Die knappe Kleidung ist zwar ein schöner Benefit, doch Schuld an der erhöhten Lust ist viel mehr die Sonne. Denn durch das vermehrte Sonnenlicht im Sommer schüttet der Körper mehr Serotonin (Glückshormon) aus. Dieses Hormon gilt auch als Sexhormon und lässt wiederum die Libido steigen. Das Vitamin D der Sonne lässt den Körper ebenfalls schneller Stress abbauen, wodurch der Körper insgesamt entspannter ist. Zusätzlich regt die Hitze die Durchblutung an, was ebenfalls erregt.

Auch Urlaub ist Schuld

Ein weiterer Faktor für die gesteigerte Liebes-Lust ist der langersehnte Sommerurlaub. Im Sommer geht es meistens schneller zur Sache, da viele in den Ferien mehr Freizeit haben und dadurch entspannter sind. Auch die Lust Neues auszuprobieren steigt dadurch.

Wer jetzt also mehr Lust auf Sex hat, sollte dem ruhig nachgehen. Schließlich sollten alle den Sommer voll und ganz genießen, bevor die heiße Jahreszeit wieder im Handumdrehen vorbei ist.