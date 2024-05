× Erstes Date: Daran erkennen Sie, ob es etwas Langfristiges wird

Sie hatten vor kurzem ein Date, aber sind sich unsicher, wie es gelaufen ist? Diese 3 Anzeichen schaffen Klarheit und verraten, ob es etwas Langfristiges werden könnte.

Das erste Date kann ganz schön aufregend und nervenauftreibend sein. Man trifft jemanden, alles läuft super, doch nach dem Date ist man etwas verunsichert. Sie gehören auch zu denjenigen, die sich nach dem ersten Date stets fragen, ob auch wirklich alles gut lief? Dann haben wir ein paar eindeutige Hinweise für Sie, dass das Treffen vielversprechend war, und Sie sich auf ein weiteres Date freuen können.

© Getty Images ×

Humor ist ausschlaggebend

Einer aktuellen Studie im Auftrag von Parship.at zufolge sind sich die heimischen Singles weitgehend einig, was ein gutes erstes Date ausmacht. Für zwei Drittel ist der Humor ausschlaggebend: Wenn beide gemeinsam lachen können, sprechen die befragten Singles fix von einem guten Date. Ähnliche Werte (53%) und von Anfang an ein Gefühl von großer Vertrautheit zu haben (52%) sind ebenfalls entscheidend. Fragt man Single-Frauen, was ein erfolgreiches Date ausmacht, so achten diese deutlich mehr auf ein gepflegtes Aussehen (55%, Männer 43%) und gute Manieren (55% bzw.43%). Single-Männer hingegen legen Wert auf tiefgehende Gespräche (48%, Frauen 39%), aber auch auf eine ansprechende Optik (44% vs. 37%).

Junge Singles stehen auf tiefgründige Gespräche

Nach dem Humor kommt bei den unter 30-jährigen Singles auf Platz zwei der Wunsch nach tiefgründigen Gesprächen. Je älter die Befragten sind, desto eher spielen diese eine untergeordnete Rolle. Auch auf das Outfit bzw. Styling sowie die Hobbys achten jüngere etwas stärker als ältere Singles. Optische Merkmale wie schöne Augen und Körperbau sind in der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen von überdurchschnittlicher Bedeutung. Wer schlussendlich die Rechnung bezahlt oder ob der:die andere einen beeindruckenden Job hat, ist für die meisten Singles unerheblich.

Wenn die Zeit verfliegt

Ein weiteres untrügliches Zeichen für ein gutes Date ist das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht, weil das Gegenüber so faszinierend ist. Dasselbe gilt für die Frage, ob es viele Gemeinsamkeiten gibt. Parship-Psychologin Caroline Erb: „Der Sinn für Humor ist eine wichtige Zutat für ein gelungenes erstes Treffen. Wer gemeinsam lachen kann, schafft ein Gefühl von Vertrautheit. Ähnliche Werte und Überschneidungen bei bestimmten Interessen und Hobbys sorgen für viel Gesprächsstoff und können die gegenseitige Sympathie verstärken.“

Auch interessant: Jeder zehnte Mann wertet einen Abschiedskuss als Indiz für ein gelungenes erstes Date, bei den Frauen sehen das nur drei Prozent als Erfolgskriterium.