Diese Sprachen haben den größten Sex-Appeal

Französisch klingt einfach romantisch! Oder doch lieber Italienisch? Welche Sprache tatsächlich besonders attraktiv wirkt, enthüllt eine neue Studie von "Preply".

In der Liebe kommt es zwar auf die richtigen Worte an, doch der Klang einiger Sprachen wirkt nun mal romantischer als andere. Falls Sie Italienisch besonders verführerisch finden, sind Sie damit nicht alleine! Die E-Learning-Plattform "Preply" deckt in einer neuen Studie auf, welche Sprachen unser Herz buchstäblich schneller schlagen lassen. Für die Studie wurde die Herzfrequenz der Teilnehmenden gemessen, während verschiedene Sprachen gespielt wurden. Achtung, Spoiler: Wenig überraschend schneidet die deutsche Sprache weniger gut ab. Wienerisch und die verschiedenen österreichischen Dialekte sind leider alles andere als sexy...

So verlief die Studie

Zunächst wurde die durchschnittliche Ruheherzfrequenz aller Teilnehmenden berechnet. Anschließend wurde die Durchschnittsfrequenz aller Teilnehmenden ausgerechnet, während Anmachsprüche in verschiedenen Sprachen spielten. Je höher der Anstiegsprozentsatz, desto "attraktiver" die Sprache.

Mi amore

Italienisch sticht als attraktivste Sprache in der Studie hervor. Das Herz der Teilnehmenden schlug buchstäblich höher, mit 23 % mehr Schlägen pro Minute. Danach folgen Portugiesisch (20 %), Französisch (18 %) und Griechisch (18 %).

Top 4 der attraktivsten Sprachen:

Italienisch (+23 %) Portugiesisch (+20 %) Französisch (+18 %) Griechisch (+18 %)

Deutsch (15 %) schneidet etwas schlechter ab. Nur die niederländische Sprache kam bei den Teilnehmenden weniger gut an (12 %). Japanisch (15 %) und Chinesisch (17 %) verzeichneten ebenfalls einen geringen Anstieg.

Flop 4 der weniger attraktiven Sprachen:

Niederländisch (+12 %) Deutsch (+15 %) Japanisch (+15 %) Chinesisch (+17 %)

Was macht eine Sprache attraktiv?

Aleksandra Stevanovic, Linguistin und Übersetzerin erklärt dazu: "Die Sprachen, die als leicht singbar gelten, wie Italienisch, folgen dem Muster von einem Vokal-einem Konsonanten: Jede Silbe endet auf einen Vokal. Diese Sprachen klingen für das menschliche Gehör musikalisch, was als "attraktiver" empfunden werden kann. Sprachen mit vielen aneinandergereihten Konsonanten in sogenannten Konsonantengruppen werden dagegen als nicht-musikalisch empfunden. Solche Sprachen – einschließlich slawischer Sprachen und Deutsch – werden oft als weniger "attraktiv" wahrgenommen."

Ein super Grund also, in den lang aufgeschobenen Italienisch- oder Französischunterricht zu investieren!