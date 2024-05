Diese Sternzeichen sind beim Online-Dating besonders beliebt

In einer neuen Studie fand die Dating-App Tinder heraus, welche Sternzeichen besonders gut bei ihrem Gegenüber ankommen.

Der Tag der Geburt bestimmt unser Sternzeichen. Anhand diesem kann man wiederum auf bestimmte Charaktereigenschaften schließen. Doch sind bestimmte Sternzeichen auch attraktiver? Einer aktuellen Tinder-Analyse zufolge könnte man dies annehmen. Denn anhand einer Untersuchung fand Tinder heraus, welche Sternzeichen in der App besonders gefragt sind.

Wie wichtig ist Astrologie beim Daten?

Laut Tinder wird Astrologie beim modernen Dating immer wichtiger. . Nach dem Geschlecht werden Sternzeichen weltweit am zweithäufigsten zu den Tinder-Profilen hinzugefügt. 30 % der Gen Z gibt sogar zu, dass sie das Sternzeichen eines Matches überprüfen, bevor sie sich verabreden. Zu recht, denn das Zeichen kann beispielsweise als Orientierung dienen, ob das eigene Sternzeichen mit dem des potenziellen Dates kompatibel ist.

Diese Sternzeichen sind die beliebtesten auf Tinder

Tinder interne Daten haben nun enthüllt, welche Sternzeichen am beliebtesten auf Tinder sind und die meisten Likes erhalten. Und: Mit welchen Sternzeichen passen die fünf beliebtesten Tierkreiszeichen am besten oder am wenigsten zusammen? Dies und mehr in der nachfolgenden Rangliste:

Platz 5: WIDDER (21. März - 19. April)

Wenn Sie nach jemanden suchen, der mutig ist und die Dinge in die Hand nimmt, dann ist der Widder der richtige Partner für Sie. Widder sind abenteuerlustig, stürzen sich in neue Erfahrungen und treffen blitzschnell Entscheidungen beim Durchsehen von Tinder-Profilen. Wenn es ein Match gibt, zögern Widder nicht lange und starten direkt das Gespräch. Ihre Energie und Begeisterung für neue Erfahrungen machen sie spannend und anziehend für potenzielle Matches. Außerdem schätzen viele die direkte und ehrliche Art der Widder, die zu authentischen und unkomplizierten Verbindungen führt. Aber Achtung: Wenn Ihre Antwort zu lange dauert, verliert das Feuerzeichen schnell das Interesse!

♥ Perfekte Matches: Widder, Zwilling, Löwe und Schütze

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Jungfrau, Steinbock

Platz 4: SKORPION (23. Oktober - 21. November)

Sie sind die dunklen und geheimnisvollen Bösewichte der Tierkreiszeichen, die aufgrund ihrer Verbindung mit dem Planeten Mars für ihre hohe Sinnlichkeit bekannt sind. Vielleicht sind Skorpione wegen genau dieser mysteriösen Art so beliebt auf Tinder. Zwar haben Skorpione oftmals einen schlechten Ruf, aber in Wirklichkeit sind sie unglaublich liebevoll und sensibel, mit einem großen Herzen voller Mitgefühl. Sie haben zwei Geschwindigkeiten: Entweder sind sie zurückhaltend und ruhig oder sie sind ganz auf den Partner fixiert und flirten wie Hölle. Eins ist sicher: Mit einem Skorpion wird Ihnen nie langweilig.

♥ Perfekte Matches: Krebs, Skorpion, Fische

⚡Herausfordernde Matches: Zwillinge, Löwe, Wassermann

Platz 3: WAAGE (23. September - 22. Oktober)

Die Waage ist eines der lustigsten und kokettesten Sternzeichen. Waagen legen viel Wert auf ihr Äußeres und auch die Gestaltung ihres gut ausgefüllten Tinder-Profils. Kombiniert mit ihrer mühelos coolen Ausstrahlung ziehen sie die Menschen schnell in ihren Bann. Und das zeigt sich auch an den vielen Likes, die Waagen auf Tinder erhalten. Deswegen hat dieses Sternzeichen auch viele Matches, aber kein Grund zur Sorge: Auch Waagen können sich entscheiden, sie tun es nur nicht sofort. Typisch Waage eben. Denn Waagen genießen es einfach, begehrt zu werden. Hier ist also ein wenig Geduld gefragt.

♥ Perfekte Matches: Zwillinge, Löwe, Wassermann

⚡Herausfordernde Matches: Krebs, Jungfrau, Steinbock

Platz 2: ZWILLING (21. Mai - 21. Juni)

Dieses intellektuelle Luftzeichen ist kontaktfreudig, neugierig und will unbedingt raus und neue Leute kennenlernen. Die Zwillinge werden von Merkur, dem Planeten der Kommunikation, regiert. Was bedeutet das? Sie lieben gute Gespräche, also seien Sie bereit zu quatschen (und zuzuhören!). Diese Fähigkeit, sich leicht in verschiedene Situationen einzufügen und interessante Gespräche zu führen, macht sie so attraktiv für andere Nutzer:innen. Zwillinge können stundenlang mit dir chatten, kommen aber auch direkt mit auf ein Coffee-Date. Hier herrscht absolute Flexibilität. Diese gesellige und abenteuerlustige Art verspricht ein unterhaltsames Kennenlernen – kein Wunder also, dass Zwillinge so beliebt sind unter den Sternzeichen auf Tinder.

♥ Perfekte Matches: Widder, Löwe, Waage, Schütze, Wassermann

⚡Herausfordernde Matches: Stier, Krebs, Jungfrau, Steinbock, Fische

Platz 1: JUNGFRAU (23. August - 22. September)

Jungfrauen sind geradlinige Erdzeichen, die für ihre Klugheit, Sorgfalt und Zuverlässigkeit bekannt sind. Ihre klare Kommunikation, das strukturierte Denken und ihre Bescheidenheit machen sie äußerst attraktiv und begehrenswert. Zudem sind sie oft einfühlsam und verständnisvoll, was zu erfolgreichen und harmonischen Verbindungen führen kann. Kein Wunder also, dass Jungfrauen auf Platz 1 der beliebtesten Sternzeichen auf Tinder sind. Wie man sie beeindruckt? Auch Jungfrauen selbst stehen auf Tiefgründigkeit, Authentizität und Ernsthaftigkeit – also spielen Sie lieber keine Spielchen mit ihnen und antworten zeitnah, sonst sind sie weg.

♥ Perfekte Matches: Stier, Jungfrau, Steinbock

⚡Herausfordernde Matches: Widder, Zwillinge, Waage, Schütze

Schlussfolgerungen der Tinder-Analyse

Fakt ist: Unser Sternzeichen gibt nicht nur Aufschluss über unsere Persönlichkeit, sondern auch darüber, wie wir denken, fühlen, und wie wir uns in Beziehungen verhalten. Beim nächsten "Swipe" sollten Sie also genauer hinsehen!