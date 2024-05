× Beziehungsretter: So lange sollte der perfekte Kuss dauern

Bei einer langjährigen Beziehung bleiben Zärtlichkeiten zwischendurch oft auf der Strecke. Dabei sind es gerade die kleinen Gesten der Zuneigung, die unsere Beziehung stärken. Für ein langes Beziehungsglück ist laut Experten aber vor allem die Kussdauer entscheidend.

Viele kennen es: Am Anfang einer neuen Partnerschaft kann man kaum die Finger voneinander lassen. Doch je länger man zusammen ist, desto seltener werden Berührungen, Nähe und Zärtlichkeit. Im schlimmsten Fall hört es ganz auf. Laut dem US-amerikanischen Psychologen Dr. John Gottman gibt es jedoch einen Trick, damit selbst Langzeitpaare sich wie frisch verliebt fühlen. Das Geheimnis liegt in ihren Küssen. Genauer gesagt, in der Dauer ihrer Küsse.

So lange sollte der perfekte Kuss dauern

John Gottman ist Psychologe und Mathematiker aus den USA. Er kombiniert beide Wissenschaften und beschäftigt sich mit der Beziehungsanalyse und Ehestabilität und er will die optimale Kussdauer für eine glückliche Beziehung herausgefunden haben. Laut dem Wissenschaftler sollte ein Kuss mindestens sechs Sekunden dauern, denn erst dann entfaltet er seine Wirkung. Ab dieser Dauer werden nämlich in unserem Gehirn bestimmte chemische Reaktionen ausgelöst, die das Liebesgefühl so richtig entflammen.

Das steckt hinter der 6-Sekunden-Regel

Küsse die mindestens sechs Sekunden dauern, regen die Produktion des Bindungshormons Oxytocin an. Dieses Hormon sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit und stärkt das Vertrauen sowie die Liebe. Gottman erklärt: „Diese sechs Sekunden sind lang genug, um eine Verbindung mit dem Partner herzustellen. Der Moment des Kusses beruhigt den Geist und lässt einen auf den Partner fokussieren.“ Küssen ist somit ein wundervolles Achtsamkeitstraining. Der Verhaltenstherapeut empfiehlt , diesen Kuss mindestens zweimal am Tag zu praktizieren, um die Beziehung langfristig zu festigen und zu verbessern.

Küssen in den Alltag integrieren

Der Sechs-Sekunden-Kuss ist im Alltag einfach anzuwenden und ein unkomplizierter Weg, die Beziehung zu verbessern. Sie müssen dabei nicht sprechen, zuhören oder Probleme lösen. Nützen Sie einfach die kurze Zeit, um sich Ihrem Partner nahe zu fühlen. Entwickeln Sie daraus ein Ritual – so wird es zur Gewohnheit. Für den Start ist es hilfreich, sich einen Timer zu stellen, um ein Gefühl für die Dauer zu bekommen, denn sechs Sekunden können sich auch ganz schön lang anfühlen. Es mag vielleicht ungewöhnlich klingen, aber hat Potenzial die Beziehung zu verbessern und langfristig glücklich zu halten.