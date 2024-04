Dating No-Gos: Die größten Deal-Breaker in einer Beziehung

Ungewaschen, desinteressiert, klammernd: Es gibt bestimmte Angewohnheiten, die jede Romantik im Keim ersticken. Welche Eigenschaften die Österreicher:innen bei einem Partner überhaupt nicht aushalten, hat eine neue Studie jetzt herausgefunden.

Der Partner kann noch so viel Gutes an sich haben, eine schlechte Eigenschaft kann das Beziehungs-Aus bedeuten. Auch wenn das Beuteschema bei jeder Person anders ausfällt, gibt es doch bestimmte Punkte, bei denen sich die meisten Menschen einig sind. In einer aktuellen Umfrage von „ElitePartner“ wurden 1.500 Österreicher:innen befragt, welche Eigenschaften beim Dating absolute No-Gos sind.

Die drei größten Dating No-Gos

Mangelnde Körperhygiene

Bei dieser Eigenschaft ist sich die Mehrheit der Befragten einig. Zwei Drittel der Singles sehen mangelnde Körperhygiene als den absoluten Deal-Breaker. Wer sich also zu sehr gehen lässt und der anderen Person das Gefühl gibt, dass das eigene Auftreten nicht mehr wichtig ist, kann also für das Ende der Beziehung sorgen.

Ständiges Kritisieren oder Nörgeln

Für ganze 58 Prozent der Befragten ist ständiges Kritisieren oder Nörgeln ein Deal-Breaker. Kritik wertet das Verhalten des anderen ab und fordert ihn dazu auf, sich den eigenen Vorstellungen zu unterwerfen.

Zu viel Alkoholkonsum

Der dritte Beziehungskiller der Österreicher:innen ist zu viel Alkoholkonsum. 55 Prozent stört es, wenn der/die Partner:in zu viel Alkohol trinkt, wobei nicht näher definiert wurde, was „zu viel“ ist.

Neben den oben genannten Eigenschaften sind allerdings auch schlechte Manieren (54%), ständiges Scrollen am Smartphone (51%) und fortwährende Vergleiche mit dem/der Ex (49%) ein Dating No-Go.

Weniger relevant ist, laut der Befragung, wenn sich der/die Partner:in nicht mit den Freunden versteht (16%) oder die Person einen anderen Musikgeschmack hat (11%). Zudem ist es für die meisten Frauen kein Deal-Breaker, wenn der Mann beim Date nicht die Rechnung übernimmt.

Single-Frauen sind wählerischer

Frauen zeigen bei den meisten schlechten Eigenschaften weniger Toleranz als die Männer. © Getty Images ×

Wie die Studienergebnisse zeigen, haben Frauen weniger Toleranz für schlechte Eigenschaften als Männer. Während lediglich 53 Prozent der Männer mangelnde Körperhygiene als Ausschlusskriterium sehen, sind es bei Frauen ganze 74 Prozent. Auch bei den anderen Kategorien zeigen sich diese Unterschiede. Zu viel Alkoholkonsum ist für 64 Prozent der Frauen und für 44 Prozent der Männer ein Deal-Breaker, gefolgt von schlechten Manieren bei Tisch oder im Umgang mit anderen Menschen (Frauen: 62% vs. Männer 44%).

Mit dem Alter wird man kritischer

Mit steigendem Alter nimmt die Toleranz in Hinblick auf die No-Gos ab. Bei fast allen Punkten äußern sich die 50- bis 75 Jährigen am kritischsten. Bei der Befragung gaben acht von zehn Singles über 50 an, dass mangelnde Körperhygiene das Ende vom Anfang einer Beziehung wäre. Im Gegensatz zu den jüngeren Singles sagen doppelt so viele der über 50-Jährigen, dass Unordentlichkeit ein absoluter Deal-Breaker für eine beginnende Liebe wäre.