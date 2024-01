× Diese Dating-Trends sind 2024 OUT

Neues Jahr, neues Liebesglück? Laut einer aktuellen Umfrage der Dating-App Bumble sind viel von uns dieses Jahr in der Stimmung für Veränderung. Welche Dating-Trends 2024 OUT sind, verraten wir hier.

Dating kann anstrengend sein. Manchmal fühlt sich das Swipen durch die Apps wie ein zweiter Job an, bei dem wir gleichzeitig Detektiv:in, Therapeut:in und Hellseher:in sein müssen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich mit den Dating-Trends für 2024 auseinanderzusetzen. Die Dating-App Bumble hat unser Dating-Verhalten analysiert und teilt, welche Dating-Trends 2024 IN sind, und welche OUT.

Mit mehr als 36,6 Millionen Views für den TikTok-Trend IN- and OUTs sieht es so aus, als würden wir Vorsätze aufgeben und stattdessen IN/OUT-Listen erstellen - Listen, die zehn oder mehr Dinge oder Gewohnheiten enthalten, die wir beibehalten (INs) und ebenso viele, die wir ablegen (OUTs) werden.

Diese Dating Trends sind 2024 IN

Altersunterschiede

Es ist an der Zeit, die Gen-Blend-Romantik zu genießen! Fast zwei von drei Frauen (64 %) sind offener für eine Beziehung mit jemandem, der jünger ist als sie, was nahelegt, dass das Alter beim Dating nur eine Zahl ist. Entscheidender sind Kompatibilität und emotionale Reife, ergab die Umfrage von Bumble.

Männer mit Ken-ergy

Jeder vierte Mann (25%) gibt an, sein Verhalten aktiv geändert zu haben und in romantischen Beziehungen jetzt verletzlicher und offener zu sein als je zuvor, laut Bumbles-Trend Open-Hearted Masculinity.

Walk the Talk

Nach dem Trend Val-Core-Dating von Bumble erhöhen das soziale Bewusstsein und Leidenschaft die Attraktivität. Ein Viertel (24%) gab an, dass es ihnen wichtig ist, dass sich ihr Partner aktiv in Politik und Gesellschaft engagiert.

Workout Buddies

2024 suchen wir nicht nur ein Date sondern auch einen Workout Buddie. Für fast die Hälfte Singles (42 %) ist eine geteilte Liebe für Sport mittlerweile ein absolutes ‘Must-have’ im Dating, unabhängig davon, ob man selbst Sport macht oder nur zuschaut. Mit einem vollen Sportkalender (Euros, Rugby Six Nations, Olympische Spiele, Champions League) geht es in 2024 um alles.

Diese Dating Trends sind 2024 OUT

Die Erwartungen meiner Mutter

2024 bestimmen Singles ihr eigenes Tempo und lassen Erwartungen von Anderen hinter sich. Der Timeline Decline Trend von Bumble zeigt, dass jede dritte Frau (33%) sich nicht mehr an gesellschaftlichen "Deadlines" (in Bezug auf Beziehungen, Heirat, Kinder, etc.) hält.

Qualität über Quantität

Slow Dating beschreibt eine bewusste Herangehensweise ans Dating, bei der es auch auf die Anzahl der Dates ankommt. Fast jede:r zweite (46 %) setzt beim Dating jetzt auf Qualität statt Quantität , und mehr als jeder vierte (28 %) empfindet Personen, die mit einer mentalen Checkliste auf Dates gehen, abschreckend.

Sex ohne echte Intimität

Es ist an der Zeit, unsere Gefühle zu entdecken. Laut dem Intuitive Intimacy Trend von Bumble findet mehr als ein Drittel (38%) der Befragten emotionale Intimität wichtiger als Sex – und auch attraktiver.

Ständige Selbstverbesserung

In 2024 rebellieren Singles gegen die ständige Selbstverbesserung und lassen aufwändige Morgenroutinen und Selbsthilfe Podcasts hinter sich - Bumble nennt diesen Trend Betterment Burnout. Tatsächlich gab mehr als jede zweite Frau (51%) an, nur noch Menschen zu daten, die sie nicht verändern wollen.