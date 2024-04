Flirt-Killer? So (un)attraktiv finden wir Cannabis-Fans

Seit Anfang April gilt in Deutschland eine Teil-Legalisierung von Cannabis. Das Thema schlägt auch hierzulande große Wellen. Doch wie kommt es bei Singles an, wenn der Flirt Cannabis, Alkohol und andere Substanzen konsumiert? Eine Parship-Umfrage unter Singles auf Partnersuche gibt einen Überblick.

Seit dem 1. April dürfen Volljährige in Deutschland bestimmte Mengen Cannabis zum Eigenkonsum besitzen und in ihrer Wohnung zum Eigenkonsum legal anbauen. Bei der Partnersuche kommt das Thema jedoch alles andere als gut an. Wie stehen Singles dazu, wenn Date-Partner:innen Alkohol oder andere Substanzen konsumieren? Das verrät nun eine aktuelle Umfrage der Dating-App Parship.

Cannabis als Flirt-Killer

Sollte der oder die potenzielle:r Partner:in Cannabis konsumieren, hätte über die Hälfte der befragten Singles (52 Prozent) kein Interesse an einem weiteren Kennenlernen. Vor allem die Frauen (57 Prozent) möchten keinen Menschen an ihrer Seite, der regelmäßig zum Joint greift. Überraschenderweise ist vor allem die Generation Z besonders strikt: 62 Prozent der 18- bis 29-Jährigen lehnen ein Date ab, wenn das Gegenüber Cannabis konsumiert. Hingegen würde fast jede:r Fünfte der Gen Z dem Flirt zuliebe natürliche Drogen wie Cannabis oder Magic Mushrooms ausprobieren, wenn ihnen die Person sehr gut gefällt (18 Prozent). Über alle Altersgruppen hinweg sind es nur 7 Prozent.

Alkohol beim Date bitte nur in Maßen

Die große Mehrheit der Befragten (84 Prozent) ist kein Fan von Alkohol während eines Dates. Sie bevorzugen Aktivitäten, bei denen Alkohol eine geringere Rolle spielt, um die andere Person möglichst authentisch und ohne den Einfluss verhaltensverändernder Substanzen kennenzulernen. Diese Einstellung teilen insbesondere die Gen Z (90 Prozent) und die Ü30er (91 Prozent).

Ein, zwei Gläser Wein oder Bier beim abendlichen Date finden die meisten dann aber doch in Ordnung, ganz unabhängig vom Alter (82 Prozent). Gut die Hälfte der Singles auf Partnersuche (52 Prozent) ist der Meinung, dass ein Date sogar ein guter Anlass sein kann, sich einen hochwertigen Cocktail oder Longdrink zu gönnen. Das sehen vor allem die Männer (57 Prozent) so. Und auch knapp drei Viertel (73 Prozent) der Jüngeren zwischen 18 und 29 Jahren können sich dafür begeistern. Wer allerdings nachmittags schon zum Glas greift – egal, ob zum Essen oder nicht – wird von fast jedem zweiten Single (48 Prozent) misstrauisch beäugt.

Finger weg von Medikamenten und anderen Drogen

Auch der unnötige Konsum von Medikamenten kommt bei den meisten nicht gut an. Nur 16 Prozent der Singles finden es in Ordnung, wenn das Gegenüber etwa vorsorglich eine Kopfschmerztablette nimmt, um Katerstimmung am nächsten Morgen vorzubeugen. In der Gen Z ist damit fast jede:r Vierte einverstanden (23 Prozent). Worin sich aber alle Generationen einig sind: Harte Drogen sind ein absolutes Date-No-Go. Nur knapp 4 Prozent würden ihrem Date zuliebe mal Partydrogen wie Ecstacy, LSD oder Kokain probieren.