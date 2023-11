Daran erkennen Sie, ob Ihre Beziehung zum Scheitern verurteilt ist

Es gibt Faktoren, an denen sich die Lang- oder Kurzlebigkeit einer Beziehung schon zu Anfang erkennen lässt.

In einer guten Beziehung sollten sich beide Partner*innen sicher und geborgen fühlen. Das kann durch verschiedene Faktoren erreicht werden, etwa gemeinsame Hobbies und Interessen, ähnliche Werte und Einstellungen oder ein gutes Sexleben. Ganz oben auf der Liste ist aber, gut miteinander zu kommunizieren. Ansonsten kann es sein, dass ein oder auch beide Partner*innen sich ständig den Kopf zerbrechen und sich unsicher fühlen, ob die Beziehung das Richtige für sie ist. Und das ist für beide Parteien ein schreckliches Gefühl.

© Getty Images Manchmal passt es einfach nicht in der Liebe. Wir verraten, auf welches Warnsignal Sie hören sollten. ×

Laut Experte: Dieses Merkmal zeigt, ob die Beziehung halten wird

Geht es Ihnen aktuell so, dass Sie Ihre Beziehung oft hinterfragen und unsicher sind, ob sie lange durchhalten kann? Dann hat Paartherapeut Jeff Guenther - auf Social Media auch bekannt als @therapyjeff einen wertvollen Tipp für Sie. Laut dem Experten gibt es nämlich ein Zeichen, das darauf hindeutet, dass eine Beziehung zum Scheitern verurteilt ist.

„Als Therapeut kann ich fast garantieren, dass eine Beziehung nicht von Dauer sein wird, wenn ich sehe, dass so etwas passiert“, titelte er eines seiner Instagram-Videos, die auf Social Media regelmäßig viral gehen. Diese toxische Sache ist, dass einer von beiden Partner*innen immer mehr Bemühung in die Beziehung steckt als der*die andere. Das schadet auf Dauer der Balance und Harmonie. Der Ärger und die Enttäuschung der Person, die mehr hineingibt, staut sich immer weiter auf, sodass es irgendwann schwierig sein kann, die Beziehung noch zu retten.

Auch interessant: Laut dem Experten ist fast immer derjenige oder diejenige der*die weniger Arbeit in die Beziehung gesteckt hat, oft total schockiert, wenn der andere Part in Folge Schluss macht. Es ist also extrem wichtig, nicht nur in der Beziehung klar zu kommunizieren, wenn man sich vernachlässigt fühlt, sondern sich dem auch selbst bewusst zu sein. Im besten Fall sieht es der apathische Teil dann ein und verändert etwas an seinem Verhalten. Falls sich nach wiederholten Gesprächen jedoch nichts ändert, sollte man möglicherweise über einen Schlussstrich nachdenken.