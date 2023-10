Laut Studie: DAS macht guten Sex aus

Die wahren Gründe, warum Frauen einen Orgasmus vortäuschen Die Mehrheit aller Frauen hat bereits einen Orgasmus vorgetäuscht. Ganze 73 Prozent aller Frauen - also fast drei Viertel - schwindeln den Partner sogar regelmäßig an, wenn es um den Höhepunkt geht. Warum und was wir stattdessen machen sollten: