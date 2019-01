Diese drei Sternzeichen sind schlechte Ehemänner

WIDDER 21.3-20.4

Widder sind die Fremdgeher unter den Sternzeichen. Sie suchen stets nach Bestätigung - und das am liebsten von unterschiedlichen Seiten. Am liebsten hören Widder, dass sie etwas ganz Besonderes sind, denn das gehört zu ihrem wettkämpferischen Charakter. Seelisch mag er vielleicht loyal sein und wirklich nur die Partnerin lieben, mit der körperlichen Treue nimmt er es aber nicht so genau... Widder leisten nur wenig Beziehungspflege und erwarten, dass die Initiative immer von der Partnerin kommt. Sie bemühen sich kaum, das Liebesfeuer zu erhalten... FISCHE 20.2.-20.3 Die verschlossenen Fische behalten innere Konflikte und Probleme oft für sich. So baut sich seinerseits Frustration auf, deren Ursache sich die Partnerin nicht erklären kann. So lebt man sich schnell auseinander. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der Fische-Männer zu schlechten Ehemännern macht. Bei den Fischen ist es ähnlich wie bei den Widdern: Treue ist für sie eine Sache der geistigen Verbundenheit, was der Körper macht, ist eine komplett andere Sache. Aktiv suchen sie nicht nach neuen Sexualpartnern, lassen sich aber leicht verführen... JUNGFRAU 24.8-23.9 Ein Jungfrau-Ehepartner will alles durchgeplant wissen: Von der kommenden Woche bis zur Pension. Das mag anfangs ein Sicherheitsgefühl vermitteln, doch auf Dauer bleibt der romantische Aspekt auf der Strecke. Zärtlichkeit? Auf lange Sicht leider Fehlanzeige. Da der Jungfrau-Mann stets seine Freiräume einfordert und Partner auf gewisser Distanz hält, steht wahrer Intimität im Wege. Diese Beziehung kann nur klappen, wenn Sie selbst mit einer gehörigen Portion Egoismus ausgestattet sind ...