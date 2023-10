× Sylvie Meis, Kylie Minogue & Co: Diese Stars besiegten Brustkrebs

Sie sind nicht nur berühmt und erfolgreich sondern auch echte Powerfrauen: Viele Promi-Ladies haben Brustkrebs erfolgreich besiegt.

Jährlich wird im Oktober, dem offiziellen Brustkrebsmonat, auf die Vorsorge, Früherkennung, Erforschung und Behandlung der Krankheit aufmerksam gemacht. Was für viele nur im Oktober stattfindet, ist für andere zur Lebensmission geworden - darunter auch Moderatorin Sylvie Meis, "Sex and the City"-Darstellerin Cynthia Nixon, Pop-Sängerin Kylie Minogue, Sängerin Anastacia, Topmodel Carla Bruni und Schauspielerin Jane Fonda. Sie alle hatten einst selbst mit der Erkrankung zu kämpfen und nutzen nun ihre Plattform, um auf die Wichtigkeit der Früherkennung aufmerksam zu machen.

Sylvie Meis ist "DKMS"-Botschafterin und macht Krebspatienten Mut

Seit 2009 ist die Star-Moderatorin Botschafterin der "DKMS Life", einer Organisation, die Hilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Brustkrebs-Therapie anbietet. Diese musste die Niederländerin schließlich auch durchmachen, nachdem sie vor ungefähr 14 Jahren die Diagnose Brustkrebs erhielt. Gerade der Haarausfall hätte ihr besonders zu schaffen gemacht und ihr das Gefühl gegeben, ihr Selbstvertrauen verloren zu haben, erklärte sie in einem Interview. Heute kann sie anderen Mut machen.

Cynthia Nixon verschwieg ihre Krankheit zwei Jahre lang

Auch "Sex and the City"-Schauspielerin Cynthia Nixon ist 2006 an Brustkrebs erkrankt. Das Karzinom bei der damals 40-jährigen Mutter zweier Kinder wurde bei einer Routine-Mammographie entdeckt. Die Schauspielerin hatte Sorge, die Öffentlichkeit würde ihr die Krankheit nur schwerer machen. So verschwieg sie ihre Krankheit, und verkündete erst zwei Jahre später, dass sie, genau wie ihre Mutter, an Brustkrebs erkrankt war.

Kylie Minogues Erkrankung brachte Vorsorgeuntersuchungs-Boom

Für einen abrupten Ausstieg aus dem Showbiz entschied sich damals Kylie Minogue. Die Sängerin war erst 36, als sie ihre Brustkrebs-Diagnose bekam. Aufgrund der Erkrankung konnte die Sängerin keine Kinder bekommen. Als sie ihre Diagnose öffentlich machte, stiegen in ihrer Heimat Australien die Anmeldungen zur Brustkrebsfrüherkennung um 40 bis 50 Prozent.

Anastacia erkrankte zwei mal an Brustkrebs

Im Jahr 2003 erkrankte die Sängerin Anastacia erstmals an Brustkrebs, zehn Jahre später kehrte die Krankheit zurück. Der Popstar ließ sich beide Brüste entfernen, um einer erneuten Erkrankung vorzubeugen. Die Früherkennung habe ihr zweimal das Leben gerettet, sagte sie damals in einem Interview.

Carla Bruni hatte eine "günstige Diagnose"

Die Sängerin und Model machte ihre Brustkrebs-Erkrankung erst Anfang diesen Monats bekannt. "Vor vier Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert", outete sich Carla Bruni auf Instagram. Doch auch sie hatte Glück, denn der Krebs war noch nicht aggressiv. Bruni geht jedes Jahr zur Mammografie. Das habe ihr das Leben gerettet, ist sie sich sicher. Durch die frühe Diagnose konnte sogar ihre Brust erhalten werden.

Jane Fonda fühlte sich als "Teil einer Familie von Millionen Frauen"

Jane Fonda nahm ihre Erkrankung als Herausforderung und fühlte sich dadurch als "Teil einer Familie von Millionen Frauen". Die 85-Jährige gab bekannt, dass sie das Non-Hodgkin-Lymphom hat, eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Bereits 2010 wurde bei der zweifachen Oscar-Preisträgerin Brustkrebs diagnostiziert. Fonda hat nach eigener Aussage keine Angst vor dem Tod und setzt ihren Kampf gegen den Krebs und gegen den Klimawandel unbeirrt fort.