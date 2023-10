× Kylie Minogue wird für Jimmy Choo und Jean Paul Gaultier zum Mode-Star

Das britische Luxuslabel Jimmy Choo launcht eine Schuhkollektion mit der französischen Kult-Brand Jean Paul Gaultier. Als Star der Kampagne holt sich das Mode-Duo Kylie Minogue vor die Kamera.

London trifft auf Paris: Die Zusammenarbeit der britischen Schuhmarke mit dem französischen Modehaus vereint die kulturelle Mischung beider Brands. Der Kultur-Mix zeichnet sich natürlich auch in den Designs ab, so erscheinen die Wahrzeichen der beiden europäischen Metropolen in den Absätzen klassischer Pumps. Auch der rebellische Stil von Gaultier sowie extravagante Einflüsse seiner Haute Couture finden sich in der Kollektion als Tattoo-Prints, Plexiglas und Denim wider.

Das Ergebnis? Eine Schuh-Kollektion mit It-Girl-Potenzial – angeführt von niemand Geringerem als Pop-Ikone Kylie Minogue.

Kylie Minogue für Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier

Den Popstar verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit beiden Brands. Sowohl Designer Jean Paul Gaultier als auch Sandra Choi, Kreativdirektorin von Jimmy Choo, entwerfen seit über 30 Jahren maßgeschneiderte Looks und Schuhe für die Bühnen und Red-Carpet-Auftritte der Sängerin.

© Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier ×

Pop-Ikone wird zum Mode-Star

"Kylie selbst ist eine Modeikone, deshalb war sie unsere erste und einzige Wahl um die Kollektion dieser zwei Modehäuser und zwei Städte, London und Paris, als Kampagnengesicht zu vereinen," so Choi.

© Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier ×

"Für mich war Mode immer schon eine Art, meinen persönlichen Stil auszudrücken. Jean Paul Gaultier und Jimmy Choo waren beide ein wichtiger Teil meiner Modegeschichte und ich fühle mich geehrt, mit beiden Brands für diese einzigartige Kollektion zusammenarbeiten zu dürfen," so Minogue.

6/6 © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier © Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier

Für die Kampagne wurde die Popsängerin vom französischen Fotografen Valenín Herfay fotografiert und von ihrer langjährigen Freundin Kače Grand in Vintage Gaultier-Pieces gestyled. Die Schuhkollektion umfasst hohe Stiefel, klassische Absatzschuhe sowie spitze Pumps und ist ab sofort erhältlich.