Met-Gala-Rückblick: Das waren die spektakulärsten Outfits aller Zeiten

Der Countdown zur diesjährigen Met Gala läuft! Am 6. Mai ist es wieder soweit: Die glamouröseste Modeparty des Jahres begeistert mit einer Fülle legendärer Star-Outfits. Wir blicken auf die bisher besten Looks zurück, die uns für immer in Erinnerung bleiben.

Alle Jahre wieder bestaunen wir am ersten Montag im Mai die extravagantesten und fantasievollsten Outfits der Met Gala. Die Gala im Metropolitan Museum of Art in New York zählt zu den größten Mode-Events des Jahres. Denn wichtig ist bei dem Modespektakel vor allem eines: das Motto des Abends zu treffen, das von der jeweiligen Ausstellung im Costume Institute des Museums bestimmt wird, die mit der Gala eröffnet wird. Das Thema der Met Gala 2024 lautet "The Garden of Time" – und wir können es kaum erwarten, die Looks der Stars zu sehen, die diesem Dresscode gerecht werden.

Die besten Met-Gala-Looks aller Zeiten

Nicht selten gehen die aufwendigen Looks in die Modegeschichte ein. Kein Design ist dabei zu verrückt, kein Stoff zu kostbar und kein Schmuck zu auffällig. Anlässlich der diesjährigen Met Gala am 6. Mai 2024 präsentieren wir einige der unvergesslichsten Star-Looks aller Zeiten: Jared Leto erschien als Katze, Rihannas sonnengelbe Robe wurde zu einem ihrer bekanntesten Looks, und Katy Perrys Kronleuchter-Kostüm zählt zu den legendärsten Met-Gala-Looks aller Zeiten.

Klicken Sie sich durch die besten Met-Gala-Outfits aller Zeiten!

13/13 © Getty Images Jared Leto erschien als Karl Lagerfelds Katze Choupette © Getty Images Rihanna setzte ihren Babybauch in Szene © Getty Images Sarah Jessica Parker mit XXL-Kopfschmuck von Christopher John Rogers © Getty Images Billie Eilish in einem Chiffon-Traum von Oscar de la Renta © Getty Images Katy Perry war an dem Abend in einem Kronleuchter-Look von Moschino kaum zu übersehen © Getty Images Lady Gaga in einem Fuchsia-Look von Brandon Maxwell © Getty Images Kylie und Kendall Jenner erschienen im Partnerlook. Schwester Kim Kardashian setzte mit einem Naked-Look von Mugler ein Statement © Getty Images Blake Lively in einer Robe von Atelier Versace © Getty Images Rihannas Look von Designer Guo Pei ging in die Geschichte ein © Getty Images Beyonce in einem Transparenten-Look von Givenchy © Getty Images Topmodel Kate Moss in einem futuristischen Minikleid von Marc Jacobs © Getty Images Nicole Kidman in einem durchsichtigen Kleid von Gucci © Getty Images Prinzessin Diana minimalistisch in Dior

Modehighlight seit 1948

Die Met Gala wurde von der legendären Modejournalistin Eleanor Lambert ins Leben gerufen, die als Hüterin der "Best-Dressed-Listen" bekannt war. Ab 1948 organisierte sie ein jährliches Fundraising-Dinner, das an verschiedenen Orten (darunter das Hotel Waldorf Astoria, das Rockefeller Center und der Central Park) stattfand. In den Siebziger Jahren übernahm dann die exzentrische Diana Vreeland den Vorsitz und brachte entscheidende Änderungen ein, die bis heute Bestand haben. Sie legte nicht nur das Metropolitan Museum als Veranstaltungsort fest, sondern führte auch die Tradition der jährlich wechselnden Mottos ein. Heute wird das Mode-Event unter der Leitung von Vogue-Chefin Anna Wintour durchgeführt. Knapp 400 streng geheime Gäste werden dieses Jahr erwartet.

Allein die diesjährigen Co-Hosts – Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny und Chris Hemsworth – die zusammen mit Anna Wintour die Gäste durch den Abend führen werden, klingen mehr als vielversprechend. Doch besonders gespannt sind alle auf die diesjährigen Outfits. MADONNA hält Sie am 6. Mai am Laufenden und präsentiert Ihnen in der Nacht von Montag auf Dienstag alle Highlights des diesjährigen Modespektakels.