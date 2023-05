Die Met-Gala, auch bekannt als der „Superbowl der Mode“, fand Montagabend in New York statt. Wir zeigen Ihnen die besten Looks vom roten Teppich.

Traditionell findet die Met Gala Jahr für Jahr am ersten Montag im Mai statt. Gestern Abend war es wieder so weit: Die Crème de la Crème warf sich für das Fashion-Highlight des Jahres so richtig in Schale und begeisterte mit bezaubernden Red-Carpet-Looks.

Atemberaubende Roben

Das Thema in diesem Jahr war ein Tribut an den ikonischen Modeschöpfer Karl Lagerfeld und lautete dementsprechend: „Karl zu Ehren”. Ganz im Stil des legendären Designers lieferten sich die Stars einen wahren Schlagabtausch am roten Teppich. Für ihre Looks ließen sie sich von den ikonischsten Designs des deutschen Modeschöpfers inspirieren. Die großen Meilensteine seines Schaffens (Chanel, Fendi & Co.) spielten bei den Looks eine zentrale Rolle, ebenso das Farbmotto Schwarz-weiß und Pastell. Designer:innen zeigten ihre neusten Kreationen und Stars setzten sich in den Traumroben in Szene.

Die Mode-Highlights der Met Gala

Da seit mehreren Jahren ein Social-Media-Verbot auf der Met Gala herrscht, erwarten uns relativ wenig Insights von dem Inneren der Veranstaltung – dafür umso mehr spektakuläre Eindrücke vom glamourösesten roten Teppich. Nicht grundlos wird die Met Gala auch als der "Superbowl der Mode" bezeichnet, der auch dieses Jahr legendäre Looks, Kreationen und Modemomente geschaffen hat.

Co-Gastgeberin Dua Lipa wählte für ihren Look ein Stück Chanel-Geschichte und begeisterte in einem Vintage Look der Couture-Kollektion 1992 (damals auf dem Laufsteg getragen von Claudia Schiffer). Zusätzlich zum legendären Kleid trug die Sängerin auch ein ganz besonderes Schmuckstück: eine einzigartige Kette von Tiffany & Co. mit einem über 120-Karat schweren Diamanten.

Ein weiteres Fashion-Highlight war der Look von Schauspielerin Nicole Kidman. Die Schauspielerin betrat den roten Teppich in einem archivierten Chanel Haute Couture-Kleid aus dem Jahr 2004. Kidman trug das Kleid bereits im selben Jahr bei ihrem kultigen Chanel No. 5-Werbespot.

Klicken Sie sich durch die besten Looks!