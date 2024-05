Herzogin Meghan führt die Liste der "Unbeliebtesten Stars 2024" an

Normalerweise freut man sich über einen ersten Platz. Doch für Meghan ist diese Auszeichnung sicherlich nicht besonders erstrebenswert.

Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Welt, hat einen der begehrtesten Adligen unserer Zeit geheiratet und ist täglich in den Schlagzeilen. Herzogin Meghan kann also durchaus als prominent bezeichnet werden. Doch das Leben im Rampenlicht hat nicht nur schöne Seiten. Das musste die US-Amerikanerin in den letzten Jahren schmerzhaft feststellen. Besonders nach dem Rückzug der königlichen Pflichten und den dramatischen Enthüllungen über ihr Leben zusammen mit Prinz Harry häufen sich die kritischen Stimmen. Und so kommt Meghan nun zu einer zweifelhaften Würdigung, auf die sie sicherlich lieber verzichtet hätte.

Erster Platz der Unbeliebtesten Promis geht an Herzogin Meghan

Herzogin Meghan landet auf Platz eins der unbeliebtesten Prominenten 2024 © Getty Images ×

Dass es nicht immer Grund zum Feiern ist, auf dem ersten Platz einer Liste zu stehen, muss nun auch Herzogin Meghan erleben - vor allem wenn es sich dabei um die Liste "Die unbeliebtesten Prominenten 2024" handelt. Das Ranking wurde von "Ranker" veröffentlicht, einer Website die Umfragen zu Unterhaltung, Sport, Essen, Kultur und Marken durchführt. Laut "Mirror" handle es sich hierbei um eine der größten Meinungsdatenbanken mit mehr als einer Milliarde Stimmen on Millionen subjektiven Wählern.

Die einzige Regel der Umfrage lautet: "Wähle die Prominenten, die dich 2024 am meisten nerven." Und dieser Aufforderung sind über 32.000 Wählerinnen und Wähler mit fast 403.000 Stimmen nachgekommen.

Auch Prinz Harry ist weit vorne vertreten

Prinz Harry landet auf Platz drei der unbeliebtesten Prominenten 2024 © Getty Images ×

Die Herzogin von Sussex befindet sich auf der Liste in royaler Gesellschaft. Ihr Ehemann, Prinz Harry, belegt den dritten Platz. Die eine oder andere Bekanntheit in den Top 20 zählt Meghan außerdem zu ihrem engsten Freundeskreis. Auch Ellen Degeneres und Oprah Winfrey, die beide als enge Freunde der royalen Auswanderer gelten, sind in den Top 10 vertreten.

Weitere Stars, die sich in der Liste tummeln, sind unter anderem Mitglieder des Kardashian/Jenner-Clans, Kanye West, Amber Heard und Mark Zuckerberg. Doch auch sie dürften über die Nominierung nicht gerade erfreut sein, wie wohl alle auf der Liste, allen voran Meghan.