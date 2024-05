× Erschwinglich: Diesen Schmuck von Kate kann sich jeder leisten

Die Schmucksammlung von Prinzessin Kate ist zweifelsfrei beachtlich. Doch für die 42-Jährige müssen es nicht immer nur Juwelen der gängigen Luxus-Labels sein. Kaum zu glauben, aber Kate trägt auch Accessoires, die auch für uns durchaus erschwinglich sind.

Prinzessin Kate gilt weltweit als Stilikone und verzaubert uns mit ihren Looks jedes Mal aus Neue. Neben Kleidern und Schuhen gehören auch zahlreiche Schmuckstücke zu Kates Garderobe. Darunter finden sich natürlich auch unbezahlbare Erbstücke, doch oft setzt die Dreifach-Mama auf elegante Teile, die auch in unseren Warenkörben locker Platz hätten. Dieser Schmuck von Kate ist erschwinglicher als man denkt.



Diesen Schmuck von Kate können auch wir uns leisten

Goldenes Armband von Halcyon Days

© Getty Images ×

Bei dem traditionsreichen Wimbledon-Turnier etablierte Kate ein It-Piece, das sich wirklich jeder leisten kann. Dort zierte ein neues Armband das rechte Handgelenk der Prinzessin. Das goldene Schmuckstück stammt von der Marke „Halcyon Days“ und kostet nur rund 145 Euro. Die Kollektion der goldenen Armreife, die es in insgesamt 13 Farben gibt, soll "Glück, Hoffnung und ewige Jugend" symbolisieren.

Zenyu-Chandelier-Ohrringe von Missoma

© Getty Images ×

Bei ihrem Auftritt bei der Royal Variety Performance stach ein Accessoire besonders hervor. Ihre Orringe! Mit ihrem funkelnden Design und den eleganten Details verleihen sie jedem Outfit eine glamouröse Note. Dabei handelt es sich um die die Zenyu-Chandelier-Ohrringe von Missoma, die ein absolutes Highlight in Prinzessin Kates Schmuckkiste ist. So wurde die Ehefrau von Prinz William bereits mehrmals mit diesen prächtigen Ohrringen gesehen. Einmal in Pakistan in 2019, sowie im November 2021 bei der Royal Variety Performance. Der Kostenpunkt liegt hier bei etwa 160 Euro.

Ohrringe mit Onyx-Stein von Monica Vinader

© Getty Images ×

Ebenfalls beliebt bei Kate: Ohrringe mit einem Onyx-Stein. Die Prinzessin trug den Ohrschmuck bei der Chelsea Flower Show 2019, sowie bei der Prinzessin Diana Memory Garden Tour 2017. Die Ohrringe sind aus Gold mit einem grünen Onyx-Stein. Die Kosten liegen bei rund 170 Euro. Ein typischer Kate-Look und durch die leuchtende Farbe ein echter Hingucker. Wie schön, dass die Ohrringe dank ihres moderaten Preises auch unsere Alltags-Looks verschönern dürfen!

Perlen-Ohrringe von In2Design

© Getty Images ×

Ein echtes Statement in Kates Schmuckkästchen setzen auch die Perlen-Ohrringe des schwedischen Labels In2Design. Erstmalig zeigte sich die Princess of Wales 2018 während der Royal Tour durch Schweden mit den Perlenhängern und im Jahr darauf zum Geburtstag von Victoria von Schweden. Für diese Ohrringe müssen Sie auch nicht zu tief in die Tasche greifen. Für etwa 140 Euro können Sie die Ohrringe Ihr Eigen nennen.