× Schluss mit Luxus! Dieses Kleid von Herzogin Meghan können auch wir uns leisten

Im Rahmen der "Invictus Games"-Stiftung reiste Herzogin Meghan zusammen mit Prinz Harry nach Abuja, Nigeria. Für ihren Besuch wählte Meghan Markle atemberaubende Looks - einen von ihnen können auch wir uns leisten und nachshoppen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach Nigeria gereist, um dort einige Tage im Namen der "Invictus Games"-Stiftung zu verbringen. Nach ihrer Ankunft erwartete das Paar ein volles Programm. Dafür hatte Meghan natürlich auch die passenden Looks im Gepäck. Doch obwohl Meghan in letzter Zeit mit ihren unleistbaren Luxus-Outfits für Schlagzeilen sorgt, entschied sich die Herzogin in Nigeria für ein Kleid, das äußerst erschwinglich ist.

Herzogin Meghan strahlt in Rot

Während Herzogin Meghan zu Beginn ihrer Reise durch Nigeria eine zurückhaltende Farbpalette mit weißen und beigen Kleidern wählte, setzte sie am zweiten Abend ein kräftiges Statement. Beim "Women in Leadership"-Event, das sie gemeinsam mit Ngozi Okonjo-Iweala veranstaltete, erschien sie in feurigem Rot.

© Getty Images ×

Beim Panel-Talk strahlte sie in einem zarten Kleid mit Rüschensaum von der nigerianischen Marke Oríré. Die Herzogin erzählte, dass sie das Kleid spontan gekauft habe. "Mir wurde schnell klar, dass ich hier mehr Farbe tragen muss, um mit eurer tollen Mode mithalten zu können", erklärte sie während des Events. Doch für einen Spontankauf war das Kleid ein ziemliches Schnäppchen. Knapp 270 Euro zahlte sie dafür.

© Getty Images ×

Meghans Kleid namens "Dire" ist derzeit zwar auf ihrer Website ausverkauft, doch ein Restock ist anscheinend bald geplant. Wer sofort informiert werden will, sobald das Kleid wieder verfügbar ist, sollte den Social Media Kanälen der Brand folgen.