Geheime Seite des "Friends"-Star: Jennifer Aniston wollte Kinder mit Brad Pitt

Kristen Stewart spricht über ihre neuen Pläne in Hollywood Als Bella Swan in "Twilight" stieg sie zum Weltstar auf. Jetzt kehrt Kristen Stewart nicht nur für ihren neuen Film "Love Lies Bleeding" zurück auf die Kino-Leinwand, sondern steht für ein Projekt auch erstmals hinter der Kamera. Mit PORTER spricht der Star über ihre neuen Pläne in Hollywood.