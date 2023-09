Comeback der Victoria's Secret Show: Diese Stars sind dabei

Ohne Flügel, aber dennoch: Nach vier Jahren "Flugverbot" sind die Engel des in den Fokus der Kritik geratenen Dessouslabels zurück - jedoch ganz anders als erwartet.

Unter dem Titel "Victoria' s Secret World Tour 2023" will man ab 26. September endlich wieder abheben. Nachdem das Unternehmen, das einst mit Topmodels in Engelskostümen begeisterte, jedoch aufgrund mangelnder Diversität und Sexismus-Vorwürfen in veritable Schieflage geraten war, will man völlig neu durchstarten. Ohne Flügel, dafür mit den Ikonen von einst.

Victoria's Secret will sich neu erfinden

Ab 26. September zeigt Amazon's Prime Video die Show, die mit dem kitschigen Runway von Dezember 2018 nichts mehr gemein hat. Stattdessen werden vier Modedesigner:innen aus London, Lagos, Tokio und Bogota bei ihrer Arbeit für die neuen Kollektionen gezeigt - eben diese finden dann schließlich in einer filmischen Inszenierung einer Modenschau zusammen. Die Designer sind Teil der „VS20“ – einer Gruppe von 20 innovativen Kreativen – und haben jeweils Stücke für Victoria's Secret produziert, die für die Dokumentation festgehalten wurden und in der Modenschau zusammen mit einer fünften Kollektion gezeigt werden. Die Doku zeigt die Behind-The-Scenes-Einblicke, anschließend wird die Fashion Show live übertragen.

Diese Stars sind dabei

Für die Show kehren Lily Aldridge, Naomi Campbell, Adriana Lima und Candice Swanepoel als Engel zurück. Der Teaser-Clip zeigt aber auch die neue Generation von Engeln, darunter Julia Fox, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Iris Law, Lila Moss, Imaan Hammam und Honey Dijon.

© Victoria's Secret

"Wir feiern Frauen und Kreative", kündigt Victoria's Secret an. Ob die Erfolgskurve damit wieder nach oben gehen wird, ist noch ein Geheimnis...