Cover-Comeback der größten Supermodels aller Zeiten

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington zieren nach 33 Jahren wieder das Vogue-Cover. Was sie damit sagen wollen.

„Die Welt setzt Frauen, die älter werden, ziemlich unter Druck“, stellt Cindy Crawford (57) fest. „Aber wir können immer noch Spaß haben, wir können immer noch schön und sichtbar sein.“ Was jedenfalls für die vier Traumfrauen gilt, die 1990 auf dem Cover der Vogue für Furore sorgten – damals zusammen mit der wunderschönen Tatjana Patitz, die im Jänner mit nur 56 Jahren einem Krebsleiden erlag.

Supermodel-Reunion

Campbell & Co. lassen jetzt schöne Erinnerungen aufleben: sie zieren die begehrte September-Issue der britischen und amerikanischen Vogue. „The Greatest of All Time“ („Die Größten aller Zeiten“) titelt die Stilbibel. Dass sie mehr als nur Modelkolleginnen sind, betont die 53-jährige Naomi Campbell: „Zwischen uns herrschte eine regelrechte Schwesternschaft, die von Fürsorge und Loyalität geprägt war“, erzählt sie über die 1990er-Jahre, in denen sich in der Fashion-Welt alles um die Supermodels drehte.

© Vogue Jänner-Ausgabe 1990. Star-Fotograf Peter Lindbergh († 74) setzte die Traumfrauen in Szene. Damals dabei: Tatjana Patitz († 56).

Gut im und fürs Geschäft sind Crawford & Co. immer noch. Dieser Tage präsentierte auch das Dessous-Label „Victoria‘s Secret“ seine neue Kampagne, in der man auf Ikonen wie Naomi Campbell setzt und hofft, um das angekratzte Image des Unterwäscheherstellers aufzupolieren. Nur wenige Tage später kam Vogue mit dem Legenden-Cover auf den Markt.

TV-Hit

Und: ab 20. September läuft auf Apple-TV+ eine vierteilige Dokumentation namens „The Super Models“, in der die vier geschichtsträchtigen Karrieren –samt aller Höhen und Tiefen – porträtiert werden. Denn fest steht: jede einzelne der Traumfrauen hat in den letzten 30 Jahren viel erlebt. Linda Evangelista (58) etwa leidet bis heute unter den Folgen einer verpfuschten Schönheits-Operation, die sie völlig entstellte und die Beauty in schwere Depressionen trieb. Naomi Campbell lieferte wiederum so manchen Skandal – bevor sie erst kürzlich mit 53 Jahren zum zweiten Mal Mutter (wohl durch eine Leihmutterschaft) wurde. Ja, die vier haben viel zu erzählen, was sie zweifelsohne zu noch interessanteren Persönlichkeiten und somit noch schöner macht.