''World Tour'': Comeback der Victoria's Secret Fashion Show

Die letzte Victoria's Secret Show fand 2018 statt. Nun wagt das berühmte Unterwäsche-Label nach dem dringend benötigten Rebranding ein Comeback.

Die seit 1995 jährlich stattfindende Lingerie-Show war für Mode-Fans eine Zeit lang nicht aus dem Kalender wegzudenken. Und auch für Models in der Branche galt die Show als besonderes Gütesiegel - sich zu den "Victoria's Secret Engeln" zählen zu können öffnete einem alle Türen. Doch über die Jahre hagelte es immer lauter werdende Kritik. Ein eingestaubtes Image und veraltete Schönheitsideale brachten die Marke in Bredouille.

Rebranding

Nach einer längeren Funkstille, einigen Umstrukturierungen und einem Rebranding, versucht das Unternehmen wieder sich zu diversifizieren und neu durchzustarten, und verspricht eine Repräsentation aller Frauen und Körper. Doch die Frage aller Fragen, kann sich Victoria's Secret mit den verspäteten Modernisierungen gegen body-inklusive Marken wie Skims von Kim Kardashian und Savage Fenty von Rihanna erfolgreich durchsetzen?

Die neue Show startet im Herbst

Bei der "Victoria's Secret World Tour" handelt es sich nicht wie bisher um eine reine Fashion Show, in er die bekanntesten Topmodels in Dessous über den Laufsteg schlendern. Stattdessen präsentiert die Marke einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der im September 2023 Premiere haben soll. Nichts desto trotz verspricht das Unternehmen, uns eine genauso spektakuläre Show zu bieten wie die Victoria's Secret Fashion Shows von früher.

Die neue Show stellt eine Gruppe internationaler Künstler:innen vor - die sogenannten "VS 20", aus vier Städten der Welt. Unter ihnen Filmemacher:innen, Musiker:innen, Künstler:innen und andere Kreative. Im Vordergrund stehen die Modedesigner:innen Supriya Lele aus London, Bubu Ogisi aus Lagos, Jenny Fax aus Tokio und Melissa Valdes aus Bogota. Die Designer:innen würden mithilfe der Ressourcen von Victoria's Secret jeweils eine Kollektion entwerfen, deren Entstehung hinter den Kulissen in der Dokumentation festgehalten werde. Die entstandenen Kollektionen werden samt der neuen Victoria's Secret Linie in der gefilmten Modeschau präsentiert.

Ob der Marke tatsächlich ihr Comeback gelingt, werden wir im Herbst sehen.