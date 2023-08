Victoria's Secret: Ist das die heißeste Dessous-Kampagne aller Zeiten?

In den vergangen Jahren ist Victoria's Secret untergetaucht. Ein Shitstorm jagte den anderen. Doch nun wagt das berühmte Unterwäschen-Label ein Comeback - und holt sich dafür Verstärkung der größten Namen der Branche.

Was haben Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Adriana Lima, Adut Akech, Candice Swanepoel, Jill Kortleve und Paloma Elsesser gemeinsam? Sie alle sind die gefragtesten Supermodels der Welt - und Teil der neuen Victoria's Secret "Icons"-Kampagne. Ikonisch trifft es ziemlich genau auf den Punkt, denn so eine legendäre und zugleich heiße Dessous-Kampagne gab es bisher noch nie!

"Von einer Ikone zur Anderen"

Die Kampagne ist eine Hommage an Female Empowerment und ermutigt Frauen, selbst zu definieren, was sie zu einer Ikone macht. Auf dem Instagram-Profil von Victoria's Secret werden die Nutzer:innen dazu aufgefordert, den Kampagnen-Sound auch hinter ihren Videos zu hinterlegen, und sich selbst als Ikonen zu sehen.

In einzelnen schwarz-weiß Videos zeigen sich die Topmodels in der neuen "Icons"-Kollektion und erklären, welche Eigenschaften für sie eine Ikone auszeichnen. Naomi Campbell sagt, "Eine Ikone, ist eine Frau die weiß was sie will". Candice Swanepoel meint, "Eine Ikone ist eine Frau, die andere Menschen nicht nur mit ihrer Schönheit sondern auch mit ihrer Intelligenz überzeugt". Hailey Bieber erklärt, "Eine Ikone ist jemand der noch nach Jahrzehnten respektiert, gelobt und geliebt wird".

Auch Diversität spielt offenbar beim Relaunch eine große Rolle. Die zwei Plus-Size Models Jill Kortleve und Paloma Elsesser setzen in der Kampagne ein Zeichen für Body-Positivity - ein Thema, für das die Marke bisher heftig kritisiert wurde.

Comeback des Push-Up-BHs

Auch der berühmte Victoria's Secret Push-Up-Bra - ein BH der die Brüste um einige Größen größer zaubert - feiert mit der Kampagne ein Comeback. Am Höhepunkt des Erfolgs der Marke war der BH-Stil ein absoluter Bestseller. Inwiefern das Kleidungsstück 2023, in Zeiten von besonders zarten und minimalistischen Trends, gefeiert wird, bleibt noch offen. Eines ist jedoch sicher: Mit der (Wo)manpower der ikonischsten Supermodels ist das Victoria's Secret Comeback vielversprechend.