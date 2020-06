Letzte Chance: Voten Sie noch heute für Ihre Top-Blogger

Mitmachen! Letzte Chance, für Ihre FavoritInnen zu voten und so die besten Influencer des Jahres zu küren. Zum bereits sechsten Mal werden am Samstag, 6. Juni, die MADONNA Blogger Awards vergeben. Wer die begehrten Statuetten erhält, können Sie noch heute mitentscheiden – und morgen live auf oe24.TV mitverfolgen. Mit der großen Berichterstattung zum MADONNA Blogger Day geht es bereits ab 15 Uhr los: Top-Social Media-Experten wie Kim Lianne und Michi Buchinger liefern spannende Talks. Ab 17 Uhr werden dann zum sechsten Mal die Blogger Awards in insgesamt neun Kategorien verliehen.

Neu dabei: die Kategorie TikTok, in der gerade in der Coronazeit Alina Lami & Co. mit ihren Beiträgen die Fans begeisterten. Ebenso wie die vielen Influencer-Stars, die Sie heute noch zu SiegerInnen machen können.

Wählen Sie Ihren Liebling!

Am Samstag, 6. Juni, um 17 Uhr werden die MADONNA Blogger Awards im Rahmen der großen oe24.TV-Show live verliehen, womit der Blogger Day des Landes wieder eine neue Dimension erreicht – und im wahrsten Sinne des Wortes auch mit Abstand das wichtigste Influencer-Event des Landes ist.

Freitagabend wird das Voting beendet - nützen Sie jetzt noch die Chance, ihre Stimme abzugeben!