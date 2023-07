Zum Geburtstag lässt Jennifer Lopez die Hüllen fallen

Am 24. Juli wird Jennifer Lopez 54 Jahre alt - doch ihr Alter sieht man ihr keineswegs an. Zu ihrem Geburtstag beschenkt J Lo ihre Fans mit heißen Dessous-Fotos.

Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Mode-Ikone: Mit all dem und noch viel mehr überzeugt Jennifer Lopez seit Beginn ihrer Showbiz-Karriere. Die Beauty aus Puerto Rico setzte in den letzten drei Jahrzehnten so viele Mode-Trends wie kaum ein anderer Star. Doch Fashion-Trends hin oder her, ein ständiger Begleiter auf den J Lo bei jedem Red Carpet setzt: Ihren Traumbody - den sie seit über 30 Jahren in traumhaften Abendroben gekonnt in Szene setzt. Dass ihr Body mit 54 jedoch fitter denn je ist, beweist Lopez nun in einem sexy Social Media Schnappschuss.

Jennifer Lopez in Dessous zum 54. Geburtstag

Mit Mitte 50 sieht Jennifer Lopez' Körper besser aus, also der so mancher 20 Jährigen. Die mittlerweile 54-Jährige ist daher auch weiterhin als Model sehr gefragt. Für das italienische Unterwäschen-Label Intimissimi steht der Popstar regelmäßig als Testimonial vor der Kamera. Und als weltweite Markenbotschafterin steht anscheinend die nächste große Intimissimi-Kampagne vor der Türe.

Auf Bildern in ihrer Instagram-Story sowie in einem neuen Post gewährt J Lo nun sexy Behind-The-Scenes Fotos ihres neuesten Dessous-Shootings. In einem weißen Spitzen-BH mit passendem Slip zeigt sich die Beauty strahlend vor einem Kleiderständer und schreibt als Bildunterschrift: "Mache mich fertig um zu feiern", und spielt auf ihren heutigen Geburtstag an. Für die Fans der Sängerin ist klar: Jennifer Lopez hat auch mit 54 Jahren noch das Zeug zum Topmodel!

Ob es im Schlafzimmer des Geburtstagskindes mit Partner Ben Affleck heute wohl genauso heiß zugeht, können wir nur vermuten. Eines ist jedoch sicher: Ob mit oder ohne Kleidung, die Latino-Beauty würden wir selbst mit 54 definitiv nicht von der Bettkante stoßen. Und schon gar nicht an ihrem Geburtstag!