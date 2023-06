J.Lo überrascht Fans mit neuer Frisur

Jennifer Lopez überrascht mit einem neuen Look. Ihre "Fluffy Bangs" liegen ganz im Trend - und lassen den Superstar großartig aussehen!

Der Sommer 2023 steht ganz im Zeichen der Pony-Frisuren. Nach Topmodel Cara Delevingne und Popstar Selena Gomez tritt nun keine geringere als Jennifer Lopez in den Club der Pony-Trägerinnen ein. Und was sollen wir sagen: Wir sind so begeistert, dass wir sofort zum Friseur rennen wollen, um den Look auch auszuprobieren.

Jennifer Lopez: So sieht ihre neue Frisur aus

Der neue Haarstyle von Jennifer Lopez ist eine ganz schön große Veränderung, kommt jedoch kaum als Überraschung. Die Sängerin überrascht ihre Fans immer wieder gerne mit neuen Haar-Looks. In der Regel setzt sie dabei allerdings auf gekonnte Stylings, wie hohe Dutts oder Pferdeschwänze.

Bei dem neuen Look der Sängerin kam allerdings eindeutig eine Schere zum Einsatz. Die Queen of Pop zeigt sich nämlich mit voluminösen “Fluggy Bangs” und Stufen in der Frontpartie - der neueste Haartrend schlecht hin. Zu ihrem Post schrieb sie “#Thisismenow” und taggt Celebrity-Friseur Lorenzo Martin, der auch für die Mähnen und Red-Carpet Haarstyles von Heidi Klum und Gwyneth Paltrow verantwortlich ist.

Zu ihren neuen Bangs trägt Jennifer Lopez ihr Haar auch noch dunkler gefärbt. Mit der braunen Farbe kombiniert sie helle Babylights, die der brünetten Frisur sommerliche Akzente verleihen. Diese Balayage-Technik können sich alle abschauen, die ihr Haar von Blond zu Brünett in sanftem Übergang färben möchten. Wir sind jedenfalls mal auf dem Weg zum Friseur...