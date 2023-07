Hot Mama: Rihanna modelt in Dessous mit XL-Babykugel

Schwanger kann auch sexy! Auf Instagram teilt die Sängerin heiße Schnappschüsse ihrer neuesten Unterwäschen-Kampagne.

Rihanna lässt selbst mit Babybauch nicht locker. Als echtes Multitalent hat sich die Sängerin neben ihrer erfolgreichen Musik-Karriere auch als Unternehmerin und Designerin einen Namen gemacht. Dass die Powerfrau, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, auch hochschwanger das Zeug zum Model hat, beweist sie nun wieder auf Instagram. Für die neueste Unterwäschen-Kollektion ihres Labels Savage x Fenty modelt Rihanna nämlich einfach selbst - und zeigt dabei stolz ihre runde Babykugel!

Heiß, heißer, (schwangere) Rihanna!

Auf Instagram gewährt der Popstar seinen Fans einen Einblick in die neue Savage x Fenty Sheer X-Dessouskeollektion. Für die Fotostrecke posiert die Sängerin selbstbewusst in einem Lagerhaus und trägt dabei einen lachsfarbenen BH mit dazu passenden Tanga. Pinke Heels und dezenter Gold-Schmuck runden das heiße Outfit ab. "Neuer Favorit...", schreibt Rihanna zu dem Beitrag und blickt verführerisch in die Kamera.

Dabei ist es längst nicht das erste Mal, dass Rihanna mit einem sexy Schwangerschafts-Look begeistert. Bereits während ihrer ersten Schwangerschaft revolutionierte sie den Babybauch-Look und machte ihre runde Kugel zum Highlight jedes Outfits. Ob Crop-Top, Naked-Dress oder Dessous, Rihanna macht mit und ohne Babybauch eine Wahnsinns-Figur. "Heißeste Mama aller Zeiten", kommentiert ein Fan unter ihrem Post. Wenn wir schwanger nur halb so gut aussehen wie RiRi, sind wir glücklich!