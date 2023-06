Heiße Nixen: Diese Stars sind bereits in Sommerlaune

Irgendwo ist immer Sommer: Und auch unsere Lieblings-Stars tanken bereits fleißig Sonne – natürlich in heißer Bademode. Wir werfen ganz neidvoll einen Blick auf unsere Lieblingslooks der letzten Tage!

Während es für manche in den Endspurt des wohlverdienten Sommerurlaub geht, posieren die Stars bereits tiefenentspannt in ihren Urlaubs-Residenzen - und liefern sich bei ihren Beach-Looks einen wahren Schlagabtausch. Egal ob am Pool, auf der Yacht oder am Strand, die Social Media Posts versprühen bereits pure Sommer-Vibes. Und natürlich mit der heißesten Strandmode im Tau, können wir uns von den Stars für unsere eigenen Beach-Looks so einiges abschauen.

Kim Kardashian gewährt in einem knappen pinken Bikini tiefe Einblicke. In einer Villa direkt am Strand setzt sie ihren Traumbody am Pool in Szene. Wo genau sich die Reality-TV-Beauty aufhält, hält sie geheim. Doch die Location verspricht garantiert eine goldene Bräune.

Auch Ashley Graham lässt es sich gut gehen. Auf ihrer Yacht fährt sie momentan die Côte d'Azur entlang. So lässt sich der Tag unter der Sonne so richtig genießen. Der Leo-Bikini des Plussize-Models lässt seinen Teint noch mehr gebräunt aussehen.

Ebenso auf ihrer Yacht chillend findet man Salma Hayek. Graue Wolken sind für die Schauspielerin kein Problem! Sie lässt sich die Freude an ihrem Trip nicht nehmen und scheint in ihrem blauen Bikini dennoch eine tolle Zeit zu haben. Lässig lehnt sich Hayek zurück und genießt das kühle Nass, das neben ihr aufspritzt.

Auch Austro-Model Larissa Marolt teilt einen sexy Schnapschuss auf Instagram - am Beach von Saint Tropez. An der Luxus-Strandpromenade Pampelonne legt sie sich allerdings ganz bodenständig auf ihr Strandtuch.

Megan Fox postet ein Bild von sich im knappen Two-Piece mit Cut-Outs und V-förmigen Bund auf Instagram. Doch hinter ihrem sexy Post scheint mehr zu stecken. Denn als Beschreibung des Selfies wählt die Schauspielerin zwei Tarort-Karten, die für eine "Neue Liebe" und "Hoffnung" stehen. Vielleicht eine eindeutige Antwort auf die Trennungsgerüchte mit Machine Gun Kelly?