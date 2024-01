× Wegen ''Fettphobie'': Plus-Size-Model Ashley Graham kritisiert Modebranche

Das US-amerikanische Plus-Size-Model Ashley Graham kritisiert sture Modedesigner. Bei einigen stößt sie wegen ihres kurvigen Körpers immer noch auf Widerstand.

Ashley Graham zählt zu den bekanntesten Plus-Size-Models der Welt und setzt sich seit Jahren für mehr Diversität in der Modebranche ein. Doch obwohl sich in Sachen Schönheitsideal auch dank ihr viel verändert hat, stößt die 36-Jährige bei einigen Designern immer noch auf Widerstand, wenn sie darum bittet, Kleidung für sie zu entwerfen. "Es gibt immer noch einige Designer, die sagen: 'Tut uns leid, wir können nicht, wir werden einfach nichts für einen fülligeren Körper entwerfen'", erzählt sie dem "People"-Magazin am Samstag bei der Casting-Veranstaltung von "Good American" im "The Row" in Los Angeles.

Ashley Graham kritisiert Modebranche als unverändert

Wenn man sich heute Laufstege ansehe, habe sich in der Modebranche nicht viel getan, urteilte Graham, die sich seit vielen Jahren für Selbstakzeptanz und gegen ausgrenzende Schönheitsideale einsetzt. "Wenn man sich die Designer anschaut, kleiden einige von ihnen verschiedene Körpertypen, aber das ist nicht die Norm." Sie wolle deshalb "nicht aufhören, über meinen Körper zu sprechen und darüber, Menschen mit größeren Größen anzuziehen", erklärte Graham.

Graham ist überzeugt, dass die meisten Designer Kleidung für sie entwerfen wollen, vor allem, wenn sie eine jüngere Marke vertreten. Aber so wie die Branche derzeit strukturiert sei, koste es mehr Geld, Kleidung zu entwerfen, die Menschen mit größeren Körpern passe und ihnen schmeichele, erklärt sie.

Manchmal zahlt Ashley Graham selbst für zusätzlichen Stoff

Das Star-Model hat in dem Interview außerdem zugegeben, dass sie manchmal selbst für den zusätzlichen Stoff bezahlt, damit Designer, die wenig Geld haben, aber gerne ein Outfit für sie entwerfen würden, die Möglichkeit dazu haben.

"Fettphobie" des Mode-Business

Laut Graham entgeht den Designern eine Menge Geld, wenn sie sich weigern, Menschen, insbesondere Frauen mit größeren Größen einzukleiden. Sie nannte die Mitbegründerin von Khloé Kardashians Modemarke "Good American", Emma Grede, als eine der einzigen Designerinnen, die Kleidung für diese Zielgruppe anbietet.

"Ist es Fettphobie? Liegt es daran, dass sie Angst haben, so auszusehen, als wären sie dem Kommerz verfallen? Liegt es daran, dass sie nicht in der Lage sind zu verstehen, was die richtige Abstufung bei verschiedenen Körpertypen ist, wenn es um Brust, Bauch, Po und Cellulite geht? Ich weiß es nicht", dachte Graham laut nach.