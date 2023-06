Warum Sie gerade im Sommer Schwarz tragen sollten

Schwarz im Sommer zu tragen klingt für viele nach einem garantierten Schweißausbruch. Wir verraten, wieso man mit dunkler Kleidung tatsächlich cool bleibt.

Bei heißen Temperaturen gelten helle Farben als Go-To, um nicht ins Schwitzen zu geraten. Ganz automatisch greifen wir im Sommer oft auf Kleidungsstücke in Weiß, Beige, Creme oder Pastellfarben. Was viele nicht wissen: Outfits komplett in Schwarz sind für den Sommer ebenso geeignet. Der All-in-Black-Look hält uns nämlich noch kühler.

Schwarz kühlt im Sommer besser als hell

Tatsächlich sorgt schwarze Kleidung im Sommer für Abkühlung. Klar stimmt es, dass dunkle Kleidung sich in der Sonne schneller erhitzt, doch genau das bringt auch den Körper schneller zum abkühlen. Klingt eigenartig, ist aber so. Denn die schnell erhitzte Farbe beschleunigt den Abkühlvorgang des Körpers – eben weil sie mehr Wärme aufnimmt. In Schwarz schwitzt man deutlich schneller als in Weiß, und genau dadurch kühlt der Körper auch eher wieder ab.

Schwarz schützt besser vor Sonnenbrand

Ein weiterer Plus-Punkt: Schwarze Kleidung soll unsere Haut besser vor Sonnenbrand beziehungsweise vor den UV-Strahlen schützen. Experten zufolge nimmt schwarze Farbe die Strahlung zwar auf, reflektiert allerdings 97 Prozent des Infrarot-Anteils nach außen und schützt die Haut dadurch besser als weiße Kleidung. Helle Stoffe hingegen lassen rund 40 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch die Kleidung. Bei weißen Outfits ist Sonnencreme also auch unter der Kleidung Pflicht.

Die richtigen Materialien bei Hitze

Im Sommer sollten wir auf luftige, lockere Kleidung setzen - vor allem wenn das Outfit aus dunklen Farben besteht. Oversized-Schnitte und Cut-Outs eignen sich dafür perfekt. Bei hohen Temperaturen sind atmungsaktive Naturfasern empfehlenswert. Leinen und Baumwolle fühlen sich bei heißen Temperaturen besonders angenehm an und absorbieren zudem auch Schweiß. Kunstfaser, wie etwa Polyester, sorgen hingegen dafür, dass sich die Hitze unter der Kleidung anstaut, und sollten dadurch eher vermieden werden.