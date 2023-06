× Diese Schmuck-Trends lieben wir diesen Sommer!

Der passende Schmuck vollendet jedes Outfit gekonnt. Und auch hier gibt es Trends und Jahreszeiten, die bei der Wahl von Ohrringen, Ketten und Co. eine Rolle spielen. Wir zeigen Ihnen unsere Schmuck-Favoriten für den Sommer 2023!

Seien wir ehrlich, Schmuck kann man nie genug haben. Ob Ohrringe, Ketten oder Armbänder: Sie alle veredeln den Look, kreieren eine persönliche, individuelle Note und sorgen vor allem bei unseren Sommer-Outfits für das gewisse i-Tüpfelchen. Damit die schönen Pieces wie Schuhe oder Taschen immer zu unseren Looks passen, gibt es auch hier passend zu jeder Saison verschiedene Trends. Wir verraten die vier wichtigsten Schmuck-Trends im Sommer 2023:

Pearl Passion

„Quiet Luxury“ lautet der Modetrend der Stunde. Kein Wunder also, dass klassisch-eleganter Perlenschmuck auch im Sommer hoch im Kurs liegt. Für Fashionistas und Liebhaber der Ozeanschätze sind Perlen diesen Sommer ein absolutes Must-Have: Ob als edle Ohrringe, Statement Ketten oder coole Belly-Chains.

© Koni

Das traditionelle Familienunternehmen KONI Design präsentiert seine beeindruckende, neue Pearl Passion Kollektion, die in ihrem kreativen Design mit besonderer Liebe zum Detail so einzigartig entworfen wurde, wie es die Beschaffenheit einer jeden Perle beschreiben könnte. Wir dürfen uns auf verträumte, minimalistische Ketten, Armbänder und Ringe freuen.

Chunky Chains

Ein Trend der diesen Sommer garantiert für einen Wow-Effekt sorgt: Gliederketten in Gold. Vor allem große, auffällige Gliederketten sind bei Modefrauen in diesem Sommer heißbegehrt – aber auch mit dünneren, zarten Modellen können Fashionistas nichts falsch machen.

© Nomination ×

Die Drusilla Kollektion des italienischen Labels Nomination bringt den Chunky Chain Trend auf den Punkt. Die auffällige Schmuckkollektion aus Edelstahl vereint Statement-Glieder mit schickem Emaille. So wird jeder sommerliche Look zum Statement.

Mut zur Farbe

Der Sommer steht ganz im Zeichen des mutigen Ausprobierens. Bunte Farbkombinationen verbreiten in den warmen Sommermonaten eine kraftvolle und energiegeladene Stimmung. Besonders an warmen Tagen harmonieren leuchtende Farben mit der sonnenverwöhnten Haut und lassen sich perfekt mit leichten Stoffen wie Baumwolle, Leinen oder Seide kombinieren.

© Dorotheum Juwelier ×

Auch Dorotheum Juwelier zeigt mit seinen kunstvoll in Pretiosen veredelten Schmucksteinen Mut zur Farbe. Die Schmucksteine schillern quer durch die Farbpalette als lila Amethyste, blaue Saphire, rote Rubine und grüne Smaragde. Sets bestehend aus Ring, Ohrstecker und Kettenanhänger mit Schmucksteinen bringt die Kollektion selbst bei minimalistischsten Looks Farbe ins Leben.

Sonne, Mond und Sterne

Auch wenn die ein oder anderen klassischen Schmuckstücke in unserem Kleiderschrank nicht fehlen dürfen, kommen wir in diesem Sommer an einem Trend nicht vorbei: kosmischem Schmuck. Sonne, Mond und Sternelemente haben es uns angetan. Ob an einer langen Kette mit liebevollen Details, einer kurzen Kette mit großen Anhänger oder grazil in ein Armband eingearbeitet – die kosmischen Elemente sorgen für einen strahlenden Blickfang.

© Waldstern ×

Die Sternketten des österreichischen Labels Waldstern eignen sich perfekt für den beliebten Layering Look. Die langen und kurzen Ketten sowie unterschiedliche Stilrichtungen setzten der Individualität keine Grenzen. Alle Ketten sind aus 100 % recycelten Edelmetallen – jeder Stern ist ein einzigartiges Unikat! Wie groß das Statement-Piece ausfällt, ist natürlich Geschmackssache, doch die Devise lautet: Je auffälliger, desto besser.