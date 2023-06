Socken mit Sandalen: Hailey Bieber macht Mode-Fauxpas zum Trend

Socken in Sandalen tragen nur Oma und Opa im Badeurlaub? Keinesfalls! Hailey Bieber macht vor wie der "German" Trend diesen Sommer cool gestylt wird.

Diesen Sommer setzten wir auf Bequemlichkeit, denn Sandalen feiern in bunten Farben und lässigen Interpretationen ein Mode-Comeback. Doch Hailey Bieber verleiht dem gemütlichen Schuhwerk nochmal einen ganz besonderen Twist, und trägt ihre Sandalen mit weißen Socken. Denn war die Socken-und-Sandalen-Kombi bislang vor allem für Rentner:innen reserviert, machen Stars jetzt den "typisch deutschen" Trend straßentauglich.

So lässig stylt Bieber den Granny-Trend

Für ihren Granny-Style setzt das Topmodel bewusst auf dicke weiße Tennis-Socken. Die breiten schwarzen Riemen ihrer Fischerman-Sandalen und die weißen Baumwoll-Socken passen perfekt zu dem Rest ihres Outfits. Dazu machen eine weiße Bermuda-Shorts im Low-Rise-Schnitt, ein kurzes T-Shirt sowie eine schlichte Tasche und Sonnenbrille den Look komplett – und sehen so gar nicht mehr nach der einstigen Mode-Sünde aus!

Was einst als Fashion No-Go galt macht Hailey Bieber nun zu DEM Sommer-Trend schlecht hin.

Auch Model-Kolleginnen Kendall Jenner und Kaia Gerber wurden bereits in dem Schuhwerk gesehen. Es handelt sich also nur um eine Frage der Zeit, bis sich der Trend auch in unserem Kleiderschrank als fester Bestandteil etabliert.

Assi, aber bitte mit Style!

Wie der Alman-Stil noch authentischer wirkt? Natürlich mit angesagten Birkenstocks. Auch Influencerin Caro Daur ist bereits ein Fan!