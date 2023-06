Pop-Star Rihanna revolutionierte den Babybauch-Look und zeigt diesen in ihrer zweiten Schwangerschaft freizügiger und sexier denn je. Jetzt wurde ihr ikonischer Babybauch sogar in einer Louis-Vuitton-Kampagne für das kultigste Taschenmodell des Luxus-Labels verewigt.

Kaum eine Tasche von Louis Vuitton ist ikonischer als die Speedy-Bag. Pharrell Williams hat nun kurz nach seinen Debüt als Designer des Luxuslabels auch der Kult-Tasche seinen Stempel aufgedrückt und die hochschwangere Rihanna - samt nacktem Babybauch - zum Kampagnengesicht der Frühling-/Sommer 2024-Herrenkollektion gemacht. Die neue Kampagne repräsentiert die Kombination zweier Ikonen: eine Luxustasche, die von einer Künstlerin mit einer außergewöhnlichen persönlichen Anziehungskraft verkörpert wird.

© Louis Vuitton / PR Partner-Look. Rihanna und ASAP Rocky bei Pharrell Williams erster Louis Vuitton Show in Paris. ×

New York Street-Style als Inspiration

Die neue Speedy wurde von dem urbanen Zentrum inspiriert, das Pharrell Williams' frühes Interesse an der Luxusbranche inspirierte: die Canal Street in Lower Manhattan, New York City; eine kulturelle Schnittstelle, die von einer vielfältigen Energie und einer Mentalität des Trubels belebt wird, die in den Straßen der Weltmetropolen ihren Ausdruck findet.

Die neue Speedy in knallbunten Farben ist eine Weiterentwicklung der klassischen Speedy - eine der ersten Taschen, die Pharrell Williams besaß - und zaubert mit dem einzigartigen Savoir-faire der Maison eine visuelle Sprache, die an die stilistischen Eigenschaften der Canal Street erinnert.

© Louis Vuitton / Keizo Kitajima and Martine Syms ×

Louis Vuitton-Baby

Die Kampagne dient als Ergänzung zur kreativen Leitung von Pharrell Williams im Ready-to-Wear Studio für Herrenkollektionen. Die Bilder sind ein kreatives Produkt, das Pharrell Williams schuf, um das bestehende Erbe von Louis Vuitton weiterzuentwickeln. Verkörpert durch die hochschwangere Rihanna - ein Symbol für die Kraft der Natur - spiegelt die Herren-Kampagne die Neukontextualisierung wider, die den Kern des Ansatzes von Pharrell Williams für die Maison darstellt.

Die neue Speedy ist von der Sensibilität für das wirkliche Leben durchdrungen und behält die trapezförmigen Linien der Tasche bei, erscheint aber in geschmeidigem, genarbtem Kalbsleder, das mit Lammfell gefüttert ist. Die weiche Konstruktion ermöglicht es dem Boden der Tasche, zusammenzufallen und sich zu verformen, wie es beim täglichen Gebrauch der Fall ist. Das im Siebdruckverfahren aufgetragene Monogram erzeugt einen verschwommenen, handwerklichen und fast handgemalten Effekt.

© Louis Vuitton / Keizo Kitajima and Martine Syms ×

Taschenmodell mit Geschichte

Die klassische Speedy aus Leder, die 1930 erstmals von Gaston-Louis Vuitton entworfen wurde und ursprünglich den Namen Express trug, entstand aus der Begeisterung für Geschwindigkeit und Autos in dieser Zeit. Im Jahr 1959 wurde sie in Monogram Canvas neu aufgelegt, was ihre Attraktivität für den Alltag erhöhte und die Aufmerksamkeit von Persönlichkeiten wie Audrey Hepburn auf sich zog, die sich 1965 eine kleinere Version der Speedy wünschte. Dieses Miniatur-Design verhalf ihr zum Ikonenstatus. Seit fast einem Jahrhundert ist die Speedy Gegenstand zahlreicher künstlerischer Interpretationen und bleibt ein Wahrzeichen von Louis Vuitton.