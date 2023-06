Rosie Huntington-Whiteley ist neue Markenbotschafterin von Tiffany

Tiffany & Co. kündigte seine neueste Markenbotschafterin an. Das internationale Topmodel, das auch als Geschäftsfrau, Gründerin und Chief Creative Officer erfolgreich ist, überzeugte das Traditionshaus mit ihrer Raffinesse und ihrem Glamour.

Vom Victoria Secret Engel bis zu ihrer eigenen Kosmetik-Linie ist dem Topmodel nun der nächste Karriere-Coup gelungen: Als Botschafterin einer der beliebtesten Juweliers.

Out of the Blue- Kollektion

Das für ihren Charme bekannte Model war in Tiffanys neuestem Shooting für die Blue Book 2023: Out of the Blue- Kollektion zu sehen. Sie trägt eines der Highlight-Pieces der Kollektion, eine mit Diamanten besetzte Muschelkette, welche alle Blicke auf sich zieht. Die Kollektion 2023 ist von Jean Schlumberger inspiriert, einem französischen Schmuckdesigner, der für seine Arbeit mit Tiffany’s und sein Interesse am Meer und seinen Lebewesen bekannt ist. Die Kollektion wird in zwei Phasen mit verschiedenen Wasserthemen präsentiert. Den Anfang machte der Launch im "The Landmark", dem neu eröffneten Tiffany & Co. Flagship Store an der Fifth Avenue in New York, Anfang Juni.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, mit einem so ikonischen Juwelier mit einer so eindrucksvollen Tradition zusammenzuarbeiten.“ sagte Rosie Huntington-Whiteley. „Ich bin sehr stolz, ein Teil dieses Erbes und der Tiffany & Co.-Familie zu sein.“