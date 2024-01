Peach Fuzz: So stylen die Stars die Trendfarbe 2024

Das Farbinstitut Pantone kürte kürzlich „Peach Fuzz" zur neuen Trendfarbe 2024. Auch die Stars lieben den samtig-zarten Pfirischton, der besonders wohltuend wirkt und Wärme und Eleganz ausstrahlt.

In diesem Jahr wird das 25-jährige Jubiläum der jährlichen Farbprognose des Unternehmens gefeiert! Das Farbinstitut Pantone wählt jedes Jahr eine bestimmte Nuance, die den jeweiligen Zeitgeist trifft und die aktuellen Trends in den Bereichen wie Mode, Beauty, Design und Medien zusammenfassen soll. Wir erinnern uns: Letztes Jahr wurde eine komplett gegensätzliche Farbe zur Trendfarbe gekürt: Viva Magenta - ein knalliger und energetisierender Ton. Passend zum Hype um die Barbie-Verfilmung, in der Schauspielerin Margot Robbie die Hauptrolle spielte.

Für 2024 haben sich die Farbexperten für einen Ton mit einer ganz besonderen Symbolkraft entschieden. In der Farbpsychologie wird Peach Fuzz mit positiven Eigenschaften wie Freundlichkeit, Zärtlichkeit und Empathie umschrieben. Damit setzt die Farbe ein Zeichen für mehr Gemeinschaftsdenken, Zusammengehörigkeit und Mitgefühl.

Diese Stars setzen auf die Trendfarbe des Jahres

Peach Fuzz ist auf den internationalen Laufstegen bereits stark vertreten. Zimmermann, Balmain, Fendi, Gucci und Co. – sie alle spielen in ihren Kollektionen für den Frühjahr/Sommer 2024 mit der Leichtigkeit, die diese Farbe ausstrahlt. Peach Fuzz passt hervorragend zu weißen, cremigen und grauen Tönen. Der Pfirsichton lässt sich aber auch als monochromer Look alltagstauglich gestalten. Wie die Stars die neue Trendfarbe stylen, zeigen wir hier.

Rihanna

Rihanna zeigte sich bei der Off-White Show in Paris in einem Leder-Minikleid in der Trendfarbe "Peach Fuzz". © Getty Images ×

Rihanna bewies auch während der Schwangerschaft Stilbewusstsein und zeigte sich in einem zarten pfirsichfarbenen Lederminikleid, das sie hochschwanger bei der Off-White Laufstegshow in Paris trug.

Dwayne „The Rock“ Johnson

Auch bei Männern beliebt: Dwayne „The Rock“ Johnson bei den Oscars 2023. © Getty Images ×

Auch bei den Männern erfreut sich der Pastell-Ton großer Beliebtheit. Dwayne „The Rock“ Johnson setzte auf die Trendfarbe bei den Oscars 2023 und trug ein Jackett von Dolce & Gabbana in einem samtigen Pfirsichton.

Eva Longoria

Eva Longoria im pfirsichfarbenen Look von Stella McCartney. © Getty Images ×

Die Regisseurin und Schauspielerin trug bereits einige Tage vor Bekanntgabe der Trendfarbe 2024 ein Kleid in einem zarten Pfirsichton. Bei der Celebration of Cinema and Television-Zeremonie zeigte sich das Model in einem Kleid von Stella McCartney mit Cut-outs und einem kristallbesetzten Gürtel. Der sanfte Ton hat einen gewissen Retro-Touch und eignet sich daher besonders gut für Vintage-Looks. Genau das strahlt Eva Longorias Old-Hollywood-Kleid auch aus.

Uma Thurman

Zarter Pfirsichton: Uma Thurman trägt Prada. © Getty Images ×

Schauspielerin Uma Thurman besuchte die Woman Making History Awards in einem pfirsichfarbenen Prada-Kleid aus der Herbst-/Winterkollektion 2023 und setzte damit auf minimalistische Eleganz.

Peach Fuzz im Alltag

Neben der Modewelt greift auch der Beauty- und Interior-Bereich die Farbe des Jahres auf. Pantone arbeitete dahingehend mit Marken wie Spoonflower und Ruggable zusammen, um eine Reihe an Produkten zu entwickeln: Von Tapeten und Teppichen bis hin zu Flip-Phones und Druckern, die allesamt von der Trendfarbe 2024 inspiriert wurden.