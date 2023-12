Diesen neuen Modetrend schauen sich die Stars von ihren Opas ab

Früher war alles besser... oder zumindest manches. Modische Inspiration holen sich Leni Klum, Bella Hadid und Rosalía nämlich ab sofort von der Generation ihrer Großväter.

Früh schlafen gehen, gut essen und den entspannten Alltag genießen: Omas und Opas wissen was gut ist. Und daran scheint sich die Modewelt von heute nun offenbar ein Beispiel genommen zu haben. Modeprofis lassen sich nun von der Mode der älteren Generationen, dem sogenannten Grandpa-Style, inspirieren. Ältere Leute sind modetechnisch vielleicht nicht unbedingt up to date, aber sie wissen immerhin, was praktisch und bequem ist. Und das kommt in der kalten Jahreszeit doch eigentlich wie gerufen.

Grandpa-Style: Das steckt hinter dem beliebten Modetrend

Ein altes Mode-Sprichwort sagt: Alles kommt irgendwann wieder. Doch statt bunte Schlaghosen aus den 60ern zu tragen, fokussieren wir uns 2024 lieber auf die aktuellen Trends unserer Großväter. Sprich: Im neuen Jahr setzten Modeprofis auf Retro-Pullover, Strickjacken und Pullunder.

Harry Styles als Stil-Vorbild

Liegen könnte das unter anderem an Harry Styles, der 2023 auf Tour ging und mit seinen einzigartigen Looks zum Stil-Vorbild wurde. Der Sänger zelebriert schon länger den Grandpa-Style. Mit Bundfaltenhose, karierten Pullundern und Perlenschmuck setzt er nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag ein Mode-Statement.

Harry Styles © Getty Images ×

So stylen die Stars den Opa-Style

Retro-Sonnenbrillen, Rautenpullover und lange Strickjacken sehen nicht nur an unseren Opas top aus! Ob unter einem Oversize-Trenchcoat oder zu einer lässigen Hose - Bella Hadid macht den Style vor.

Bella Hadid © Getty Images ×

Gleiches gilt für den Pullunder: Wer mag trägt ein stilechtes Modell mit Karos, oder ein Modell in klassischen Naturtönen à la Rosalía.

Rosalía © Getty Images ×

Zu langweilig? Dann einfach wie Leni Klum zu einer Neuinterpretation in Knall- oder Neonfarben greifen.

Leni Klum © Getty Images ×

Eine geradlinige Bundfaltenhose sowie braune Slipper mit weißen Kniestrümpfen dazu, machen den Großvater endgültig stolz.