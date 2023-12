× Das waren die viralsten Mode-Momente 2023

Diese modischen Momente 2023 werden noch lange in Erinnerung bleiben.

Eins war das Modejahr 2023 sicherlich nicht: langweilig! Die Stars erschienen mit (oder als!) Tier auf dem Red-Carpets, ein Blockbuster-Film löste einen weltweiten Hype um die Farbe Pink aus und die Modetrends waren nackter denn je - "Free the Babybauch" und "Fake-Nippel" inklusive. Wir verraten, welche Mode-Momente dieses Jahr viral gingen, und noch lange Gesprächsthema sein werden.

Die viralsten Modemomente 2023

Januar

Gleich zu Beginn des Jahres eröffnete das französische Modehaus Schiaparelli die begehrteste Modewoche des Jahres: Pariser Haute Couture. Doch nicht nur die Runway-Looks waren einzigartig. Auch auf dem roten Teppich waren phänomenale Outfits zu sehen. Doja Cat erschien mit Full-Body Make-Up und 30.000 Swarovski-Kristallen zu der Modenschau. Make-Up-Ikone Pat McGrath und ihr Team schmückten die Sängerin ganze fünf Stunden lang um diesen Beauty-Look für die Couture-Show in Paris zu präsentieren.

Februar

Bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft gingen Rihannas freizügige Babybauch-Looks viral. Doch damit war nach Baby Nummer 1 noch lange nicht Schluss. Ihre zweite Schwangerschaft verkündete der Superstar während ihrem Auftritt bei der Half-time-Show des Superbowls. In einem knallroten Ensemble läutete sie das Comeback ihres bahnbrechenden Schwangerschafts-Styling ein.

März

Während der Pariser Fashion Week sorgte das Modelabel Miu Miu mit ihren Glitzer-Unterhosen für einen viralen Trend. Der hosenlose Look wurde somit schnell ausgehtauglich. Ultra-kurze Panties, kombiniert mit bunten Strumpfhosen und unifarbenen Pullis, prägten die Laufsteg-Looks. Ein ungewöhnliches Outfit, das wir im Laufe des gesamten Jahres von zahlreichen Stars zu sehen bekamen.

Mai

Am 1. Mai ehrte die Met Gala 2023 den wohl größten Designer der Modegeschichte: Karl Lagerfeld. Die legendäre Gala und Eröffnung der zugehörigen Ausstellung "A line of Beauty" präsentierte aufwendige Couture Kleider in Schwarz-Weiß, jede Menge Vintage-Chanel und das ein oder andere Katzenkostüm à la Jared Leto, inspiriert von Karls ikonischem Haustier Choupette.

Juli

Wenn das Modejahr 2023 eine Farbe wäre, dann wäre diese definitiv Pink! Und das nicht zuletzt aufgrund des Mega-Erfolges des Barbie-Films von Greta Gerwig. Hauptdarstellerin Margot Robbie bezauberte in einem Barbiecore-Look nach dem anderen. So waren nicht nur die Kinos, sondern auch die Streetstyle-Looks und Red-Carpet-Outfits, als Statement für Female Empowerment, überflutet von Rosa und femininen Silhouetten.

September

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington zierten nach 33 Jahren wieder das Cover der britischen und amerikanischen Vogue. "The Greatest of All Time" ("Die Größten aller Zeiten") titelt die Stilbibel. Kurz danach veröffentlichte Apple-TV+ die vierteilige Dokumentation "The Super Models", in der die vier geschichtsträchtigen Karrieren – samt aller Höhen und Tiefen – porträtiert wurden. Denn fest steht: jede einzelne der Traumfrauen hat in den letzten 30 Jahren viel erlebt.

Oktober

Ende Oktober sorgte Kim Kardashian mit ihrer Modemarke SKIMS für Aufsehen. Der Reality-TV-Star brachte einen völlig neuen BH auf den Markt - mit eingebauten Brustwarzen. Der "Ultimate Mippel Bra" verspricht 365 Tage lang "Nippelwetter". Für das Video zur Werbekampagne stand Kardashian höchstpersönlich vor der Kamera und geizte nicht mit flotten Sprüchen. "Egal wie heiß es ist, du wirst immer so aussehen, als wäre dir kalt“ oder "Manche Tage sind hart, aber diese Brustwarzen sind härter“ sorgten für Schmunzeln bei ihren Fans.

November

Maggie Smith, auch bekannt als Professor McGonagall aus "Harry Potter", zierte im November die Kampagne der Luxusmarke Loewe. Die 88-Jährige gehört definitiv zu den großen Namen der Film- und Fernsehwelt. Doch mit ihrem Auftritt in der Loewe-Kampagne begeisterte die Schauspielerin nicht nur eingefleischte Fans. In den sozialen Netzwerken löste Maggie Smith sofort eine Welle der Begeisterung aus. Die riesige Begeisterung auf Social Media hatte sicherlich auch damit zu tun, dass Maggie Smith zeigte, dass Frauen in jedem Alter wunderschön sein können.