Modetrends 2024: Die schönsten und tragbarsten Trends für den Frühling

Wir läuten die Frühjahr/Sommer-Saison 2024 in Sachen Mode ein! So viel sei verraten: Die Trends versprechen eine Menge Retro-Chic und zeitgenössische Eleganz. Alle Mode-Highlights dieser Saison finden Sie hier.

Das Jahr 2024 ist so vielseitig wie schon lange keins mehr, zumindest was die Modetrends angeht. Denn diese sind mehr als tragbar und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wir verraten, welche Fashion-Trends dieses Jahr in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen.

Die wichtigsten Modetrends für den Frühling 2024

Transparenz

Givenchy. © Getty Images ×

Auch in dieser Saison sind transparente Stoffe ein absolutes Must-have und die Stars machen es vor: Emily Ratajkowski, Rita Ora und Co. lieben den durchsichtigen Modetrend und kreieren sinnliche Naked Looks. Die See-Through-Teile geben ein Gefühl von Leichtigkeit und Anmut und garantieren immer einen aufregenden Touch. Transparenz findet sich jetzt vor allem in Form von Röcken mit sheeren Stoffen – etwa bei Altuzarra, Carven oder Givenchy.

Weiße Kleider

Max Mara. © Getty Images ×

Weiße Kleider sind im Frühjahr und im Sommer 2024 ein riesiger Modetrend. Sie sind zeitlos und variantenreich tragbar. Weiße Kleider sind nichts Neues aber die Details machen sie in dieser Saison besonders. Sei es durch geschickt platzierte Drapierungen, spezielle Stoffe oder 3-D-Blumen.

Micro Shorts

Prada. © Getty Images ×

Geht es nach den Modetrends vom Runway, dann prägen den Frühling 2024 vor allem Hosen im Miniformat. Besonders das Styling mit Officewear-Schuhen und Oversized-Blazern macht die superkurzen Shorts tragbar für den Alltag.

Rosen-Muster

Alexander McQueen. © Getty Images ×

Rosen, florale Prints und Pastellfarben sind wieder große Themen im Frühling 2024. Romantische Designs erhalten jetzt allerdings einen modernen Touch. Leder-Kontraste verleihen den romantischen Looks einen edgy Twist und sorgen für eine neue, zeitgemäße Interpretation.

Weite Schnitte und Oversized-Looks

Phillip Lim. © Getty Images ×

In diesem Jahr tragen wir am liebsten weite Passformen und Schnitte, die die Silhouette umspielen. Die Hosenbeine sind locker geschnitten und haben einen hohen Bund. Genau diese Kombination aus High Rise und Wide Leg ist es, was die Beine länger und schlanker wirken lässt. Auch Blazer in Oversize-Schnitten und mit breiten Schulterpolstern bleiben nach wie vor stilprägend. Gesehen haben wir den Trend u.a. bei Phillip Lim und bonprix.

Maxi Röcke

Gucci. © Getty Images ×

Maxi-Röcke mit Pailletten, Kristallen und Fransen sind angesagt. Fransen machen nicht nur die Mode interessanter, sondern auch jede Bewegung. Die Kombination mit Sandalen rundet den Look perfekt ab und sorgt für ein schnörkelloses Finish.

Preppy Chic

Miu Miu. © Getty Images ×

Die Looks vom Runway kündigten den klassischen Preppy-Chic als einflussreichen Modetrend im Frühling 2024 an. Der Look vereint sportliche Elemente mit klassischer Eleganz. Polo-Shirts, Pullunder, Loafer oder Faltenröcke sind Schlüsselelemente, um diesen Modetrend vom Laufsteg in den Alltag umzusetzen.