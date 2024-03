Stars erklären Nippelblitzer-Look zum Megatrend

Sobald es draußen etwas wärmer wird, legen wir unsere Kleidung ab. Die Promi-Damen präsentieren nur zu gerne, was sie haben. Doch diesen Frühling zeigen sich Khloé Kardashian, Emily Ratajkowski und Co. so nackt wie noch nie!

Kein BH? Kein Problem! Früher waren sie eher vereinzelt zu sehen, mittlerweile sind sie omnipräsent: die Nippel der Stars und Sternchen. Seit einiger Zeit macht der Naked-Trend in Hollywood die Runde: Durchsichtige Kleider, die nichts verdecken und freie Sicht auf die intimsten Stellen erlauben. Und das natürlich mit voller Absicht! Diesen Frühling sind Nippelblitzer nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Frühlings-Erwachen bei den Stars Im Frühling und Sommer darf der BH gerne zuhause bleiben. Getragen wird der Trend durch hauchzarte und transparente Stoffe. So ist man oben zwar mit, aber trotzdem ohne. Stars wie Reality-TV-Star Khloé Kardashian und Topmodel Emily Ratajkowski machen es vor und zeigen uns, wie wir den Frühlings-Trend elegant stylen. Im Naked-Top setzt Khloé Kardashian ihre Sanduhrfigur in Szene © Getty Images × Lesen Sie auch Neuer Nackt-Trend: Diese Stars tragen den Blazer ohne etwas darunter Bye Bye Blusen, hallo nackte Haut! It-Girls wie Emily Ratajkowski machen es vor: Den Blazer tragen wir jetzt ohne etwas drunter.

Nacktauftritt: Kristen Stewart ohne Hose unterwegs Kristen Stewart zeigt sich gerne von ihrer freizügigen Seite. Das bewies die Schauspielerin erneut, als sie gestern lediglich mit einer Strickunterhose bekleidet, durch New York City spazierte. Denn wenn Männer sich oben ohne zeigen dürfen, dürfen Frauen das auch! Das Model sagte in einem Interview: „Es nervt mich, dass sich Leute von Brüsten so angegriffen fühlen. Das zeigt doch nur, wie daneben unsere Gesellschaft ist.“ Sie selbst verbinde nackte Brüste mit Selbstbestimmung. Emily Ratajkowski hüllt ihren Traumbody gerne in einen Hauch von Nichts © Getty Images × Auch Sängerin Rita Ora liebt es bekanntlich transparent. Mal blitzt es hinten, mal vorne… und immer sieht der Popstar dabei stylisch aus. In einem Spitzen-Traum von Alaïa verzichtete Rita Ora auf ihren BH © Getty Images × Schauspielerin Olivia Wilde zeigte sich bei der Pariser Fashion Week freizügig. Im transparenten Body - der übrigens auch den Laufsteg dominierte - legte sie bei der Saint-Laurent-Show den heißesten Auftritt des Abends hin. Der durchsichtige Bodysuit von Olivia Wilde überlässt nichts der Fantasie. © Getty Images × Eine aber ist die unangefochtene Spitzenreitern in Sachen Nippel-Blitzer-Looks: Florence Pugh liebt es halbnackt im Blitzlichtgewitter zu posieren. Die britische Schauspielerin zeigt sich auf den Red-Carpets stets nur leicht verhüllt von Tüll und Chiffon. Florence Pugh setzt bei der Oscars-Afterparty auf Transparenz © Getty Images × Doch egal ob auf dem roten Teppich, dem Catwalk oder auf den Straßen: Sobald die Sonne scheint begegnen uns durchsichte Kleider, Tops und Nacktheit an jeder Ecke. Aber Mode-Fauxpas sind die absichtlichen zur Schau gestellten Nippel schon lange nicht mehr. Hinter der transparenten Fassade steckt ein wichtiger Schritt in die Moderne. Wem der Oben-ohne-Trend doch etwas zu nackt ist, trägt einfach einen Blazer ohne etwas darunter. Der Look bedeckt zwar die Nippel aber ist mindestens genauso heiß!