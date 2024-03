× Neuer Nackt-Trend: Diese Stars tragen den Blazer ohne etwas darunter

Bye Bye Blusen, hallo nackte Haut! It-Girls wie Emily Ratajkowski machen es vor: Den Blazer tragen wir jetzt ohne etwas drunter.

Seit einiger Zeit lassen Celebrities wie Sydney Sweeney oder Kristen Stewart die Hosen weg. Jetzt wird auf etwas anderes vergessen: Diesen Frühling gehen wir nur im Blazer – ohne Bluse und BH – raus.



Oben ohne unter Blazer

Der Naked-Trend setzt sich weiter fort und ist jetzt auch in der Anzugsmode angekommen. Bürotauglich ist der Look wahrscheinlich eher weniger, dafür ein echter Hingucker auf dem roten Teppich.

Emily Ratajkowski macht es vor. Bei der Loewe-Fashionshow Anfang März, trägt das Model statt eines Oberteils einfach nackte Haut. Bluse oder Shirt – Fehlanzeige! Zu dem XXL-Blazer kombiniert sie einen knielangen schwarzen Lederrock und Stilettos.

Bella Thorne im heißen Business-Look

Auch Bella Thorne greift zum Blazer und verzichtet auf weitere Textilien. Hier bleibt nur wenig Raum für Fantasie. Die Schauspielerin posiert in einem hellblauen Oversized-Blazer, der freie Sicht auf ihren nackten Oberkörper gewährt. Den aufregenden Business-Look samt XXL-Dekolleté kombiniert sie mit zahlreichen Hals- und Bauchketten.

Joan Smalls mit offenem Blazer und ohne BH

Model Joan Smalls ist ebenfalls begeistert vom heißen Naked-Trend. Unter ihrem übergroßen Blazer blitzt ihre nackte Haut hervor und sie widersetzt sich den gängigen Kleidernormen. Gepaart mit einer Oversized-Hose wirkt der Look super stylish und modern. Im Interview mit der britischen „Vogue“ sagt sie: „Alles zusammen ist der Look einfach und bequem und es fühlt sich ermutigend an, einen Anzug zu tragen.“

Power Dressing

Richtig gestylt wirkt dieser Modetrend keineswegs vulgär, sondern modern, stark und selbstbewusst. Der Naked-Look hilft, Selbstvertrauen und Stärke auszustrahlen und spiegelt den weiblichen Zeitgeist wider. Er steht im Dienste einer feministischen und sexuellen Selbstermächtigung, welche auf modischem Wege zum Ausdruck gebracht wird.