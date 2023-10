Maggie Smith mit 88 als Star der neuen Loewe Kampagne

Maggie Smith, auch bekannt als Professor McGonagall aus "Harry Potter", ziert mit 88 Jahren die neue Kampagne der Luxusmarke Loewe – und Modefans weltweit rasten aus.

Maggie Smith gehört definitiv zu den großen Namen der Film- und Fernsehwelt. Langzeit-Fans lieben die britische Schauspielerin für ihre Darstellungen in den Kult-Filmen "Zimmer mit Aussicht" und "Tod auf dem Film", und die Millennials begeisterte sie spätestens mit ihren Rollen als Professor McGonagall in der "Harry Potter" Filmreihe oder als Gräfin Violet Crawley in “Downton Abbey”. Jetzt erobert die Schauspielerin die Mode-Welt in Sturm. Denn ihr neuester Job vor der Kamera war nicht etwa für einen Film, sondern als Gesicht der neuesten Kampagne des spanischen Mode-Labels Loewe.

Maggie Smith als Gesicht der neuen Loewe Kampagne

Diese Woche hat Loewe die neue Kollektion für das Frühjahr 2024 vorgestellt – und vollkommen überraschend steht dabei die 88-jährige Maggie Smith im Mittelpunkt. Die Schauspielerin trägt in der Kampagne drei fabelhafte Loewe-Looks, die jeweils von dem Star-Fotografen Juergen Teller fotografiert wurden.

Während sie auf einem Motiv einen Oversize-Mantel sowie die bekannte "Puzzle Bag" von Loewe trägt, wurde sie für ein anderes Kampagnenbild in einem schwarz-weißen Rollkragenkleid und der "Paseo"-Tasche des Labels abgelichtet. Auf dem dritten Motiv wiederum trägt sie eine hochgeschlossene blaue Bluse und die Loewe "Puzzle Fold Tote".

Kampagne geht im Internet viral

Mit ihrem Auftritt in der neuen Loewe-Kampagne begeistert die Schauspielerin nicht nur eingefleischte Fans. In den sozialen Netzwerken löste Maggie Smith sofort eine Welle der Begeisterung aus. Woher die große Freude über die Kampagne kommt? Natürlich auch daher, dass Maggie Smith eine beliebte Schauspielerin ist, die bisher nicht gemodelt hat. Aber die riesige Begeisterung auf Social Media hat sicherlich auch damit zu tun, dass Maggie Smith bereits 88 Jahre alt ist – und mit ihrer neuen Kampagne beweist, dass Frauen in jedem Alter wunderschön sein können.