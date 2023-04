× Emma Roberts & About You lancieren eine gemeinsame Kollektion

Daahls by Emma Roberts exclusively for ABOUT YOU: Der Online-Fashion-Store und die Schauspielerin bringen eine gemeinsame Kollektion heraus.

Am 22. März 2023 launcht ABOUT YOU die exklusive Kollektion mit der Schauspielerin und Regisseurin Emma Roberts. Gemeinsam mit dem amerikanischen Filmstar entstand eine Capsule Collection, die Fans und Follower in eine fantasievolle Traumwelt einlädt. Inspiriert von Emmas persönlichen Fashion-Vorlieben und Fantasien sind die Pieces ein spannender Mix aus traditionellen Western Styles und poppigen 50’s Elementen. ‘Daahls by Emma Roberts exclusively for ABOUT YOU’ ist ab 18 Uhr in allen 26 ABOUT YOU Online-Stores – inklusive weltweiter Versandoption – verfügbar.

ABOUT YOU erweitert sein Portfolio um die nächste internationale Kooperation: Mit der Schauspielerin und Regisseurin Emma Roberts arbeitet der Online-Fashion-Store mit einer weiteren weltweit bekannten Persönlichkeit zusammen. Die Schauspielerin erreicht nicht nur mit ihren Filmen und Fernsehserien die junge und trendbewusste ABOUT YOU-Zielgruppe, sondern sie inspiriert auch durch ihren eigenen selbstbewussten Style. “Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Emma Roberts. Als erfolgreiches Multitalent begeistert Emma seit Jahren junge Frauen auf der ganzen Welt.

Für unsere gemeinsame Kollektion hatte sie eine klare Vision und zeigte vollen Einsatz. So kombinierte Emma nicht nur die Looks für das Kampagnenshooting selbst, sondern entwarf auch gemeinsam mit ihrer Schwester Grace das charakteristische Logo der Capsule Collection”, so Sofia Hagemeier, Head of Exclusive Cooperations bei ABOUT YOU.

Emmas Modestil lässt sich am besten als feminin und verspielt mit einem Vintage Touch beschreiben und findet sich in der exklusiven Kollektion mit ABOUT YOU wieder. Dabei treffen coole Cowgirl Vibes auf smarte 50’s-Looks und werden zu trendigen Pieces, die genau Emmas Fantasie und Vorstellungen entsprechen. “Ich könnte nicht glücklicher sein, meine Kollektion mit ABOUT YOU zu teilen! In der Kollektion vereinen sich alle Seiten meines Charakters - feminin, retro, aber vor allem verspielt. Ich wollte schon immer etwas kreieren, das all das verkörpert, was ich gerne trage und in dem ich mich selbstbewusst fühle, deshalb freue ich mich sehr über diese Gelegenheit”, erklärt Emma Roberts. Das Resultat: Eine faszinierende Traumwelt, inspiriert von Emmas Liebe zu Büchern und Geschichten mit dem abstrakten Namen ‘Daahls’ by Emma Roberts.

Als echter Bücherwurm liebt die Schauspielerin den Fashion Trend ‘Academia Aesthetics', der an Ivy-League Bibliotheken und Prep School-Uniformen erinnert. Dieser findet sich auch in ihrer Kollektion wieder: Strickwesten und -polos, College T-Shirts und Sweatshirts, sowie Book Club-Prints und Statement-Krägen schaffen smarte Retro-Looks. Insgesamt zeichnet sich die Kollektion durch natürliche Stoffe wie Baumwolle, Lyocell und Leinen aus, die in fröhlichen Farben wie Rosa, Jeansblau und Rot erscheinen. Alle Pieces präsentieren den perfekten Mix aus feminin, cool und trotzdem verspielt. Denim und Karomuster mit Vintage-Waschung und Hufeisen-Print empfinden den lässigen Western Look nach, während weibliche Schnitte und süße Details wie Schleifen und Rüschen die Kollektion abrunden. Das Shooting mit dem Titel ‘Sugarland’ greift diese liebliche Komponente auf und verbildlicht Emmas Traumwelt. Fotograf Felix Cooper kreierte im Studio in LA ein zuckersüßes Wunderland, das Wildwest Elemente mit retro Suburban-Chic vereint. Erreicht wird das durch die Verwendung von Cowboy-Props wie Kakteen und Rodeo Elementen gemixt mit poppigen 50s Styling. Die interessante Kombination aus classy old-school Flair und einer Prise Cheekiness spiegelt Emmas Kollektion perfekt wider. Sie führt den Betrachter in ihre persönliche Fantasiewelt und lässt ihn überrascht und verzaubert zurück.

Alle 86 Pieces der International Collection ‘Daahls by Emma Roberts exclusive for ABOUT YOU’ sind ab dem 22. März 2023 in allen europäischen ABOUT YOU Online-Stores - inklusive weltweiter Versandoption - in den Größen 34-44 erhältlich. Die Styles kosten zwischen 19,90 € und 229,90 €.