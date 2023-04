So stylt Chiara Ferragni Cashmere auch im Frühling

Cashmere tragen wir in leichten Textilien auch im Frühling! Chiara Ferragni zeigt uns mit einem zeitlosen Frühlings-Look, wie wir die Pieces elegant stylen.

Wenn die Temperaturen steigen, dann braucht es Lieblingsstücke im Kleiderschrank, die nicht nur stilvoll aussehen, sondern auch für die Übergangszeit perfekt sind. Anstelle unzähliger Strickteile, die aus künstlichen Fasern gefertigt sind und schon nach wenigen Wochen formlos wirken oder von unschönen Knötchen geziert werden, investieren wir zukünftig in Pullover und Cardigans aus hochwertigem Cashmere. Das italienische Label FALCONERI zeigt, warum sich diese Investition lohnt.

FALCONERI Ultrafine Kollektion

Mit der Superior Cashmere Ultrafine Kollektion begeistert FALCONERI Fashionistas auf der ganzen Welt. Mit einem einzigartigem, leichten Tragegefühl in leuchtenden Farben sind die Pieces perfekt für den Frühling. Auch Star-Influencerin Chiara Ferragni liebt den Cashmere-Look, und zeigt uns wie wir die Pieces richtig stylen.

So gelingt der Spring-Look

Für den Look von Chiara Ferragni braucht man bloß eine klassische Jeans und zwei Highlight-Pieces der neuen FALCONERI Kollektion. Die Stilikone trägt den neu und modern interpretierten Trenchcoat von FALCONERI aus feinstem Cashmere, samt formvollendeten Details wie einer fließenden Passform und imposanten Raglanärmeln. Darunter kombiniert sie einen Rundhalspullover aus der FALCONERI Cashmere Ultrafine Kollektion in der Farbe Laubgrün. Ein moderner Look, der zugleich elegant und mega-cool ist.

© FALCONERI Rundhals-Pullover aus Cashmere Ultrafine, €198,- ×