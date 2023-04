Barbiecore: Der Trend, der die Welt in Pink einfärbt

Bereits im vergangenen Jahr ein absoluter Trend, setzt man auch heuer auf Pink.

Der kräftige Farbton durfte nach der Präsentation der Pink-Kollektion von Valentino letztes Jahr auf keinem Red Carpet fehlen. Aber spätestens nach der Veröffentlichung des ersten Filmtrailers zur bunten Komödie "Barbie" mit Margot Robbie und Ryan Gosling (ab 21.7. im Kino) erobert der Barbiecore-Trend auch 2023 die Modewelt im Sturm, und ist gefragter denn je. Nachdem der Teaser des Kinofilms online gestellt wurde, sollen die Suchanfragen für pinke Outfits sofort um 175 Prozent gestiegen sein.

5/5 © Getty Images Margot Robbie im neuen Barbie-Film © Getty Images Nicky Hilton bei der Fashion Week in New York © Getty Images Winnie Harlow im pinken Metallic-Minikleid © Getty Images Megan Fox im pinken Lack-Zwei-Teiler © Getty Images Gigi Hadid in Valentino

Auch zahlreiche Stars lieben den ikonischen All-Pink-Look. Paris Hilton, Gigi Hadid, Florence Pugh, Anne Hathaway und Dua Lipa zeigen sich immer wieder in der knalligen Farbe am roten Teppich. Egal ob ganz in Pink oder nur als Akzent: In der Knallfarbe sind einem die Blicke definitiv sicher.

Zalando x Paco Rabanne

Dem Zeitgeist entsprechend lancierte das Pariser Modehaus Paco Rabanne eine exklusive Kollektion für Zalando. Die Zusammenarbeit zwischen Zalando und Paco Rabanne zelebriert die neue Generation der Luxusliebhaber*innen mit einer 40-teiligen Capsule. Diese umfasst die ikonischen “1969” Paco Rabanne Metalltaschen, Pailettenröcke sowie Tops und Kleider in kräftigen Farbtönen - darunter natürlich auch pink - ganz im Barbiecore-Trend. Dank der einzigartigen Capsule ist der Trend also gekommen, um zu bleiben!

6/6 © Zalando x Paco Rabanne © Zalando x Paco Rabanne © Zalando x Paco Rabanne © Zalando x Paco Rabanne © Zalando x Paco Rabanne © Zalando x Paco Rabanne

Die Capsule von Paco Rabanne wird ab dem 12. April 2023 exklusiv bei Zalando erhältlich sein.