× Skurriler Auftritt: Claudia Schiffer nimmt Katze mit auf den Red Carpet

Bei der Premiere von "Argylle" in London sorgte Claudia Schiffer für einen etwas unkonventionellen "Catwalk". Das Ex-Model erschien mit ihrem Kater im Partnerlook und löste eine Kontroverse aus.

Claudia Schiffer zeigt sich nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch auf dem roten Teppich in einzigartigen Looks. Bei der Weltpremiere des neuen Spionage-Thrillers "Argylle" in London hatte sie am Mittwochabend eine besondere Begleitung dabei: ihren geliebten Kater Chip. Bei dem Film hat ihr Ehemann Matthew Vaughn Regie geführt und auch Chip hat eine Rolle gespielt. Dort, wo Claudia Schiffer auftritt, ist das Blitzlichtgewitter nicht weit. Auch an diesem Abend beherrscht die 53-Jährige die Fotograf:innen. Doch das lag weniger an ihrem Outfit, und eher an ihrem unkonventionellen Plus Eins.

Claudia Schiffer: Partnerlook mit Katze im Rucksack

Das ehemalige Supermodel zeigte sich bei der Premiere in einem neongelben Kleid mit Rautenmuster und seitlichem Spitzenstoff. Die Robe von Versace wirkt auf den ersten Blick bekannt. Als langjährige Versace-Muse interpretierte Claudia Schiffer einen sehr ähnlichen Style zuletzt auf der Mailänder Modewoche auf dem Versace-Laufsteg. Silberne High-Heels und glatte Haare perfektionieren den Glamour-Look.

Eigentlich ein klasssiches Red-Carpet-Outfit, wäre da nicht ein etwas seltsames Accessoire: Ein Rucksack, ebenfalls im passenden Rautenmuster, in dem sich das Haustier des Models befand. Die Katze hatte lediglich durch eine Plexiglaskugel Kontakt zur Außenwelt.

© Getty Images ×

Während Claudia Schiffer fröhlich in die Kameras lächelte, sorgte die ungewöhnliche Begleitung für geteilte Meinungen unter ihren Fans. "Die Katze sieht nicht besonders glücklich aus" oder "Eine Katze ist kein Accessoire", kommentieren Follower:innen ihres Instagram-Accounts.

© Getty Images ×

Trotz der Kritik scheint Claudia Schiffer sich fest vorzunehmen, ihren Kater zum Star zu machen. Chip hat bereits eine eigene Instagram-Seite mit fast 14.000 Followern, auf der er als Autor, Entrepreneur, Model und Influencer präsentiert wird. Wir werden den Kater also vermutlich öfter als Claudia Schiffers Plus Eins zu sehen bekommen.